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В Подмосковье у теплотрассы выбило люки и ошпарило кипятком четверых детей

Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем

Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем

Днем 12 ноября пешеходы улицы Томилинская в подмосковном Дзержинске стали очевидцами жуткой картины: небольшую улочку в жилом микрорайоне затянула густая пелена пара. Оказалось, что прорвало теплотрассу.

— Видел, как скорая увозила несколько школьников. Подошел посмотреть, что происходит. Другие очевидцы рассказали, что в один момент пар натурально вытолкнул из-под асфальта крышку люка, а затем фонтан кипятка. Сейчас река разлилась по всей улице, приехали ремонтные бригады, — рассказал kp.ru местный житель Станислав.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области корреспонденту «Комсомолки» подтвердили факт инцидента.

— Оперативному дежурному вызов поступил в 15:36. Прорыв горячего водоснабжения на проезжую часть улицы Томилинская. Произошел выброс воды. В этот момент дорогу переходили четыре подростка 10-12 лет. У всех ожоги ног, — сообщили в ведомстве.

Детей увезли в Люберецкий ожоговый центр. В ликвидации последствий коммунальной аварии участвуют 12 человек и четыре машины.

— Прокуратура Московской области поручила провести проверку инцидента с прорывом теплотрассы Люберецкой городской прокуратуре. Несколько детей получили ожоги различной степени тяжести. Будут установлены причины аварии и дана правовая действиям ответственных лиц, — рассказала kp.ru старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова.

ЧППроисшествия: ЧП

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