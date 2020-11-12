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Политика

Владимир Мединский: Сталин не приказывал «взять Киев к празднику»!

75 лет назад завершилась Киевская наступательная операция и 13 ноября будут впервые опубликован ряд уникальных документов, ей посвященных
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)
Помощник президента РФ Владимир Мединский накануне публикации дал эксклюзивный комментарий «КП»

Помощник президента РФ Владимир Мединский накануне публикации дал эксклюзивный комментарий «КП»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале История.РФ будут представлены фронтовые сводки, карты и схемы, отчеты о боевых действиях, которые шли вокруг и в самой столице Украины 75 лет назад — это совместная работа Российское военно-историческое общества, Центрального архива Минобороны и Архивной службы Минобороны.

Помощник президента РФ Владимир Мединский накануне публикации дал эксклюзивный комментарий «КП».

- Киев, действительно, освободили накануне годовщины Октябрьской революции — по приказу Сталина?

- Киевская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 3 ноября, 13 ноября 1943 года завершилась. На портале ИСТОРИЯ.РФ в ночь на 13 ноября появятся новые выявленные и рассекреченные документы Центрального архива Минобороны РФ об этой операции. Миф о том, что Сталин распорядился «взять Киев к празднику» - один из самых популярных мифов о Великой Отечественной.

- Почему миф — город ведь взяли к вечеру 6 ноября, как раз накануне праздника?

- Город был освобожден 6 ноября, а 7 ноября советский народ на фронте и в тылу праздновал годовщину Октябрьской революции. Как тут немного не додумать? Вот какой подарок к празднику – сам Киев! И в фильме «Освобождение» Сталин прямо дает такое указание. Но фильм – художественное произведение. Между тем, как свидетельствуют выявленные и опубликованные РВИО документы из Центрального архива Минобороны, руководившие операцией Жуков, Ватутин и Хрущев прямо указывали: «Сроки будут зависеть от обстановки». А взяв Киев, эти же трое в телеграмме Сталину ничего не говорили про 7 ноября: «Задача, поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киев – столицей Украины войсками 1-го Украинского фронта ВЫПОЛНЕНА. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов».

- Да, и задача выполнена именно силами 1-го Украинского...

- Это из новой мифологии – название этого фронта. Якобы, оно было таким, так как в нем воевали украинцы. Абсурд? А верят. Но фронт раньше назывался Воронежским. Получается, в нем до октября 1943-го, до переименования в 1-й Украинский, воевали воронежцы?

- Почему столь важны новые документы?

- Темная, оборотная сторона мифа «взять Киев к празднику» - в том, что людей в Красной Армии, якобы, не жалели. Что гнали политруки и заградотряды солдат на немецкие пулеметы, заваливали траншеи трупами.

- Это не так?

- Наши безвозвратные потери в Киевской операции – 1%. Это самый низкий процент потерь среди всех стратегических операций 1943 года.

Да, в целом освобождение Украины от фашистов досталось дорогой ценой. На ее полях в оборонительных и наступательных операциях полегли 3,5 млн наших воинов – русских, украинцев, белорусов, представителей всех народов СССР. Светлой их памяти посвящена и новая уникальная публикация РВИО.

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