Лучшие афоризмы Юрия Полякова: Мужа лучше переласкать, чем недоласкать

Александр Гамов и Юрий Поляков Фото: Иван МАКЕЕВ

- О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган…

Вот! Вместо «Здравствуй», «Доброе утро» или хотя бы «Привет»… Хотя – это и есть настоящий Юрий Поляков: «литературный хулиган», бунтарь против правил, редкостный острослов, критик и самокритик и просто оптимист по жизни. Это жизнерадостное приветствие прозвучало в его день рождения, в четверг, 12 ноября, когда мы захотели его поздравить, и прозвучало особенно обнадеживающе – и силы есть, и кураж творческий на месте – если учесть, что прошедший год выдался для любимого миллионами писателя (цифра основана на тиражах издания его книг и цифрах продаж его произведений) совсем не легким.

- Год, конечно, тяжелый, - бодрым голосом говорит Юрий. - И карантин, из-за которого вся жизнь, выстроенная по определенным планам, перестроилась… Потом карантин окончился заболеванием, больницей. (Еще в мае писатель заразился ковидом. – Авт.) До сих пор я еще восстанавливаюсь. И жена Наталья еще чувствует себя не очень хорошо. Тяжелое заболевание, поэтому скорее бы народ начали прививать.

- Ну, судя по вашей активности, вы в форму вошли, и ездить стали, и бегать…

- Ну да, и много книг новых вышло в этом году, кстати говоря…

- Давайте перечислим.

- Составил много различных сборников, поскольку был досуг карантинный. (Ага, нет худа без добра! – Авт.) Вышли у меня статьи о культуре и искусстве. Издан сборник афоризмов «Мысли на ветер». Отпечатан сборник избранной поэзии. Это впервые за много-много лет я вот так переиздал свою поэзию. Плюс восьмой том собрания сочинений, который в АСТ. Сейчас на днях появился на прилавке трехтомник моих интервью с 1986-го по 2000 год, он выходит в издательском доме «Аргументов недели». Кстати, в него вошли и интервью «Комсомольской правде» более чем за четверть века.

О романах и повестях Юрия Полякова много сказано и даже написано – и нами в том числе. Произведения больших форм – книги серьезные, хоть у Полякова многие из них очень смешные. А вот афоризмы, да еще собранные в один том, чтение очень смешное, хоть и серьезное! Ведь Юрий Поляков - большой мастер афоризмов - судим об этом как читатели его книг: их там рассеяно – на каждой странице. Замучаешься выписывать самостоятельно. Если книга – лучший подарок вообще, в любом случае, то афоризмы Полякова – еще более лучший подарок к дням рождения. Точнее, дням рождения читателей, разумеется.

- Периодически я их (книжки афоризмов) выпускаю, - обнадежил нас Юрий. – Это уже четвертый или пятый сборник… Туда вошли мои высказывания, извлеченные из всех произведений, из моих записных книжек. Довольно забавное издание, оно пользуется читательским спросом и сразу расходится.

- Ну, еще бы! А давайте пару «поляковок» произнесите нам в честь своего дня рождения?

- Ну, ладно. Вот: «Космополитизм - самый изящный способ социальной безответственности». Или, например: «Власть трясущимися руками не берут».

- Да уж!

- Или вот такое: «Государством российским управляют помощники». «Политик, теряющий власть, глупеет прямо на глазах». «Чем ближе старость, тем дальше смерть».

- О, это совсем философское, это надо обмозговать: есть варианты прочтения.

- Хотите на семейные темы? Вот: «Мужа лучше переласкать, чем недоласкать».

- Хм… Или недокормить – тоже чревато… А теперь – стихи можно прочесть?

- Пожалуйста...

(читает)

Поглажу ствол.

Он холоден и мшист.

Вверх посмотрю, чтоб солнце ослепило...

Зелёный лист!

Ты превращаешь в жизнь

Сгорающее заживо светило.

Луч, пролетевший сквозь безбытие,

Преодолевший чёрное безмолвье,

Вонзая в щит зелёный острие,

Становится дыханьем, плотью, кровью,

Тобою, мною...

Видно, неспроста

Я думаю и думаю про это.

А может быть, и странный дар поэта –

Подобие зелёного листа?

- Спасибо огромное!

Стоп! А вообще кто тут кого поздравляет, подарки в виде стихов и афоризмов дарит? У кого день рождения-то? У Юрия Полякова же!

- Юрий, поздравляем, желаем всего самого - самого! И главное – здоровья и многих лет творческой жизни!

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