Британский боевой генерал потерялся во время учений

Потерялся начальник штаба сухопутных войск королевства генерал Марк Карлтон-Смит Фото: Википедия

Во время военных учений Cerberus, проходивших в Великобритании на полигоне поблизости ставшего знаменитым в России городка Солсбери, потерялся начальник штаба сухопутных войск королевства генерал Марк Карлтон-Смит.

Инцидент произошел после того, как бравый генерал выпрыгнул из вертолета с весьма понятной целью – поднять дух солдат, принимающих участие в учениях. Приземление генерала должно было пройти скрытно и стать приятной неожиданностью для двух тысяч военных, принимавших участие в учебной операции.

В группе встречающих генерала началась паника после того, как вертолет улетел, а генерал так и не появился. «Потеряшке» пытались дозвониться на мобильный телефон, но связь в районе учений не работала.

- Был момент, когда все вскрикнули «О, черт...», поняв, что потеряли командующего. Его приезд был важным, все для него было спланировано. И когда стало понятно, где он, за ним была отправлена спецгруппа, – поделился с журналистами источник в минобороны Великобритании.

К счастью, все закончилось хорошо – высокопоставленного участника учений нашли и доставили в нужное место. Во всем оказался виноват пилот вертолета, который «выбросил» генерала в 600 метрах от условленной точки.