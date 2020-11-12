Свержение Пашиняна забуксовало - все кричат «предатель», но воевать не хочет никто

Митинг разъяренных капитуляцией на площади Свободы Еревана был с удивительной легкостью разогнан полицией Фото: REUTERS

Грандиозный митинг четверга, который, как предполагалось, должен был уже наконец снести премьера Николу Пашиняна, пока (на момент написания этих строк) не выглядит грозной революцией.

Митинг разъяренных капитуляцией (так в Армении некоторые называют подписанное соглашение с Азербайджаном, хотя честнее его было бы называть спасением Карабаха Москвой) на площади Свободы Еревана был с удивительной легкостью разогнан полицией. После задержания самых яростных, ереванский ОМОН вытеснил остальных с площади.

Тогда оппозиция организовала колонну и с лозунгами, проклинающими «предателя» Пашиняна, двинулась к зданию Службы национальной безопасности, где томятся арестованные еще на вчерашнем митинге лидеры оппозиции. Колонну уже ждали спецподразделения МВД со щитами. Стороны расположились друг против друга. Но попыток прорыва и захвата правительственных зданий пока не наблюдается.

Что говорит о многом.

Похоже силовики твердо определились со своим отношением к Пашиняну. По крайней мере, на сторону протестующих не перешли военные части, прекрасно понимающие – что означает возобновление войны с Азербайджаном, к чему призывают самые отчаянные из противников премьера.

И словно в доказательство тому, уже арестованы три смельчака, которые два дня назад ворвались в резиденцию премьер-министра и "украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи», как выразился в соцсетях сам Пашинин.