Что случилось с могилой и квартирой звезды фильма "Три плюс два" Натальи Кустинской

Наталью Кустинскую называли советской Бриджит Бардо Фото: кадр из фильма

Наталья Кустинская скончалась в декабре 2012 года в нищете и полном забвении. Долгое время актриса пила. Когда она заболела, за ней присматривали за ней чужие люди. Под конец жизни она не могла встать с кровати без помощи посторонних. А ведь когда-то у звезды фильмов "Три плюс два" и "Вечный зов" было все.

Наталью Кустинскую называли советской Бриджит Бардо. Она была красива и талантлива, но судьба ее сложилась трагически. Актриса выходила замуж шесть раз и пережила четверых своих супругов - трое бывших умерли, а один бесследно исчез. Ей пришлось хоронить самых близких людей - сына и маленького внука. Знаменитость жила в роскошной квартире в центре Москвы. Апартаменты на Патриарших прудах стоят несколько миллионов рублей. Такую жилплощадь не каждый себе позволит. Кустинская всегда жила на широкую ногу - одевалась с иголочки, ела в лучших ресторанах, ее любили самые красивые мужчины, а женщины ей завидовали.

Долгое время актриса пила. Когда она заболела, за ней присматривали за ней чужие люди

По трагичному стечению обстоятельств свою квартиру звезда, по словам ее подруги Нины Федотовой, никому так и не завещала. На шикарную жилплощадь заглядывались разные сомнительные личности. "Квартира сейчас продана кем-то из Самары или Нижнего Новгорода", - поведала Федотова в программе "Прямой эфир". В итоге жилплощадь досталась троюродным племянницам артистки - Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко, а так же Марине Пижамовой, внучатой племяннице из Самары.

Печально обстоят дела и с могилой первой красавицы советского кино. На могиле Кустинской на Кунцевском кладбище стоит скромный памятник на три фамилии: самой Натальи, ее отца Николая и сына Дмитрия. Родня забыла указать имя матери актрисы Марии Вдовенко, которая также покоится на этом месте.

Печально обстоят дела и с могилой первой красавицы советского кино

На участке валяется крест с портретом Кустинской. По мнению знакомых, мемориалом занималась родня звезды из Нижнего Новгорода.

К слову, единственного сына Дмитрия Егорова актриса похоронила в 2002 году. Ему было 32 года. Он был наркоманом. Умер мужчина при загадочных обстоятельствах - его нашли на улице и констатировали смерть от сердечного приступа, хотя на виске была заметна рана от удара.

После смерти наследника звезда стала спиваться, а потом заболела. "Отказали ноги, появились проблемы с позвоночником. И судьба вроде бы сжалилась надо мной, послала утешение - Володю, моего последнего мужа. Но потом отняла, как и всех других. Через пять лет он умер от скоротечного рака", - говорила Кустинская.

Кустинская всегда соперничала с коллегой Натальей Фатеевой. Они сыграли подруг в фильме "Три плюс два", а в жизни роковая блондинка увела у приятельницы мужа, космонавта Бориса Егорова. Когда Егоров познакомился с Кустинской, та была замужем и у нее на руках был девятимесячный сын Митя. Артистка гордилась - с ней Егоров прожил 19 лет, а с Фатеевой всего пять.

Как говорила звезда картины "Иван Васильевич меняет профессию", брошенная Фатеева ее будто прокляла. В тот год, когда Кустинская похоронила сына, умер ее четвертый муж - профессор МГИМО Геннадий Хромушин. Потом из жизни ушел внук. У мальчика была онкология.

Под конец жизни Кустинская сильно изменилась. Она набрала лишний вес, а также получила серьезную травму. Актриса упала, а нога осталась зажатой в батарее. Наталья Николаевна пролежала 12 часов, так как находилась одна. Врач, который наблюдал артистку в последние годы ее жизни, рассказал, что у нее был сахарный диабет, ревматизм, перелом позвоночника. И при этом она злоупотребляла спиртными напитками. Перед смертью она с диагнозом "пневмония" попала в больницу, впала в кому и 13 декабря 2012 умерла, не приходя в сознание, в возрасте 74 лет.