«Почти хэппи энд»: Суд освободил из-под домашнего ареста американского инвестора Майкла Калви

В четверг суд решил освободить Майкла Калви и остальных подозреваемых из-под домашнего ареста. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Похоже, скандальное дело одного из крупнейших американских инвесторов в Россию заканчивается хэппи-эндом. В четверг суд решил освободить Майкла Калви и остальных подозреваемых из-под домашнего ареста. Но некоторые ограничения все же остались. Так, им запрещено покидать пределы своих квартир с 20 часов вечера до 6 утра, а также общаться с другими фигурантами дела.

- Это не конец истории. Мы очень ждем суд, где будем доказывать свою невиновность, - сказал Калви после заседания.

Напомним, предпринимателя и еще несколько человек задержали в феврале 2019 года. Его обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Следствие посчитало, что подконтрольное Калви «Первое коллекторское бюро» взяло на эту сумму кредит в банке, а потом американский инвестор вместе с предполагаемыми сообщниками вернули долг не деньгами, а акциями люксембургского офшора.

На поверку все оказалось обычным корпоративным спором нескольких крупных акционеров банка «Восточный». Тем не менее Генпрокуратура почему-то вначале возбудила дело о мошенничестве. И тогда Калви и другим фигурантам могло грозить до 10 лет лишения свободы. Потом дело переквалифицировали в «растрату».

За известного американского инвестора, который работает в России с далекого 1994 года, вступились многие известные люди. Личное поручительство предлагали глава Сбербанка Герман Греф, бизнес-омбудсмен Борис Титов, со-основатель Яндекса Аркадий Волож и другие. Они назвали его одним из самых «честных и порядочных» инвесторов в стране. Но суд не принял эти доводы к сведению.

Сначала несколько месяцев Калви провел в СИЗО. Там, по его собственным словам, он занимался спортом, читал книги на английском (их оказалось 15 штук) и изучал «тюремный диалект». Затем его перевели на домашний арест в связи с состоянием здоровья (у него обнаружили онкологию - злокачественную опухоль бедра).

В октябре стало известно, что акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение. Компания «ПКБ» выплатила банку 2,5 млрд рублей. Теперь конфликт можно считать исчерпанным. Странно, что при этом обвинитель на заседании в четверг продолжал настаивать на домашнем аресте. Сам Майкл Калви заявил, что планирует в ближайшее время выйти на работу. Инвестиционный климат в России немного улучшился.