Коронавирус у звезд, последние новости на 12 ноября: как себя чувствуют Светлаков и Дробыш

Продюсер Виктор Дробыш Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На неделе с 9 по 13 ноября были госпитализированы: 54-летний продюсер Виктор Дробыш, 42-летний актер и телеведущий Сергей Светлаков. После непродолжительного лечения дома, оба по рекомендации врачей легли в больницу для контроля состояния. У обоих артистов КТ показало поражение легких – около 20%. Угрозы жизни нет.

Проходят лечение дома: 92-летняя актриса из Санкт-Петербурга Татьяна Пилецкая после получения положительного теста на коронавирус начала лечение дома. У артистки недомогание, симптомы простуды, но температуры нет. 61-летний актер «Ленкома» Сергей Степанченко лечится дома – он переносит болезнь в легкой форме. 51-летний Михаил Пореченков также проходит лечение дома.

Отправились на реабилитацию: Леонид Агутин по совету врачей повез 85-летнего отца Николая Петровича на реабилитацию после коронавируса. Николай Петрович неделю лечился в Коммунарке, у него поражение легких было 5%. Леонид Агутин обещает: «Прогреем папу на солнышке, будет как новенький! Врачи сказали, если есть возможность отправляйте батю на океан. Я сказал: возможность изыщем. Нас два раза уговаривать не надо!»