Анекдоты: Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность у самого себя занять

- Сколько я Олегу доказывала, что я добрая! Кричала, била. Не верит!
* * *
Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, как хорошо было жить, когда я был пионером.
* * *
Знаете ли вы, что родина борьбы капоэйра - не Бразилия, а наши сельские дискотеки!
Именно там в танце зарождается драка.
* * *
- В наше время никому верить нельзя. Вон на пакетике с семенами было написано «Петрушка», а взошла полынь. Посеяла баклажаны - оказался табак. Вместо укропа вообще какая-то хрень выросла.
- Не хрень, а конопля. В протоколе расписывайтесь, гражданочка.
* * *
- Ваше хобби?
- Кулинария.
- О! Готовите?
- Жру.
* * *
Школа, открытый урок. Тема урока суффикс «-щик». Учительница говорит начало слов, дети должны их закончить.
Учитель:
- Фрезеров...
Дети:
- «-щик».
Учитель:
- Манекен...
Дети:
- «-щик».
Учитель:
- Закрой...
Дети хором:
- РОТ!!!
* * *
Представляете - приходит депутат в Государственную Думу осенью после каникул, а ему говорят: «С тебя бабло за ремонт, новые столы, микрофон и пульт для голосования!»
Вам смешно? А родителям, которые детей и в садик, и в школу ведут, совсем не смешно.
* * *
В детстве я очень боялся всяких монстров, привидений и прочей нечисти. Но мама сказала, что всю нечисть можно втянуть пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и тщательно пылесосил свою комнату. Какой гениальный был ход!
* * *
Объявление в газете в графе знакомств:
«Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть».
* * *
Веду двойную жизнь... чтобы хоть одна удалась!
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В мире появилась новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровые.