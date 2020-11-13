Анекдоты: Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность у самого себя занять

- Сколько я Олегу доказывала, что я добрая! Кричала, била. Не верит!

* * *

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, как хорошо было жить, когда я был пионером.

* * *

Знаете ли вы, что родина борьбы капоэйра - не Бразилия, а наши сельские дискотеки!

Именно там в танце зарождается драка.

* * *

- В наше время никому верить нельзя. Вон на пакетике с семенами было написано «Петрушка», а взошла полынь. Посеяла баклажаны - оказался табак. Вместо укропа вообще какая-то хрень выросла.

- Не хрень, а конопля. В протоколе расписывайтесь, гражданочка.

* * *

- Ваше хобби?

- Кулинария.

- О! Готовите?

- Жру.

* * *

Школа, открытый урок. Тема урока суффикс «-щик». Учительница говорит начало слов, дети должны их закончить.

Учитель:

- Фрезеров...

Дети:

- «-щик».

Учитель:

- Манекен...

Дети:

- «-щик».

Учитель:

- Закрой...

Дети хором:

- РОТ!!!

* * *

Представляете - приходит депутат в Государственную Думу осенью после каникул, а ему говорят: «С тебя бабло за ремонт, новые столы, микрофон и пульт для голосования!»

Вам смешно? А родителям, которые детей и в садик, и в школу ведут, совсем не смешно.

* * *

В детстве я очень боялся всяких монстров, привидений и прочей нечисти. Но мама сказала, что всю нечисть можно втянуть пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и тщательно пылесосил свою комнату. Какой гениальный был ход!

* * *

Объявление в газете в графе знакомств:

«Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть».

* * *

Веду двойную жизнь... чтобы хоть одна удалась!

* * *

В мире появилась новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровые.