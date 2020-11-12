Сирота Владимира Конкина: почему актер и его сыновья не оформили опеку над дочкой погибшей в бассейне Софии

Владимир Конкин сразу заявил, что девочка сиротой не останется Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия в семье актера Владимира Конкина, случилась в день гибели его дочери, 34-летней Софии. Молодая, здоровая женщина 22 сентября утонула в бассейне на Красной Пресне. Спустя сутки возбудили уголовное дело, но и сейчас, спустя почти два месяца, не понятно, что же на самом деле случилось в тот роковой день. По одной из версий, женщине стало плохо из-за выпитого алкоголя, (в ее крови обнаружили 0,4 промилле), по другой, ее мог кто-то утопить. Напомним, по странному стечению обстоятельств в тот день во всем фитнес-клубе не работали камеры видеонаблюдения.

У Софии осталась семилетняя дочка Калиса, которую она после развода воспитывала одна. Сам Владимир Конкин сразу заявил, что девочка сиротой не останется. А спустя неделю документы на опеку над племянницей подал один из сыновей Конкина, 48-летний Святослав. Напомним, помимо дочери Софии у актера есть два сына-близнеца. Со дня смерти матери Калиса действительно жила в доме родного дяди Святослава. Но на днях ситуация резко изменилась.

- Еще до трагедии Святослав вместе с семьей запланировал переезд в Германию. Там сейчас живет его родной брат Ярослав с женой и тремя детьми. К сожалению, юридически невозможно ни одному из братьев оформить опеку над девочкой. Это связано с немецким законодательством, которое особенно усложняет тот факт, что родной отец Калисы не лишен родительский прав, - прокомментировала «КП» Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

Напомним, отец Калисы, некогда успешный адвокат Руслан Подгорный этим летом был осужден по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Но на приговор суда мужчина не явился, до сих пор он находится в розыске.

Так кто же будет воспитывать внучку заслуженного артиста?

- Сам Владимир Алексеевич в силу возраста и проблем со здоровьем не может оформить опеку над внучкой. Но это уже сделала его родная племянница. Калиса будет жить со своей двоюродной бабушкой и ее мужем. У пары нет своих детей и они готовы полностью отдаться воспитанию девочки, - пояснила Юлия Нитченко.

Как удалось выяснить «КП», Калиса уже переехала в новую семью. Теперь девочка живет в Санкт-Петербурге. Тем временем дяди и дедушка пообещали часто ее навещать и взять на себя все финансовые расходы.