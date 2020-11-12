"Заказывали сорокоусты о здравии": как болезнь изменила Анастасию Заворотнюк

В последнее время состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк почти два года отважно борется с раком. Глиобластому звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали сразу после рождения младшей дочки Милы. С тех пор жизнь актрисы и ее семьи разделилась на "до" и "после".

В последнее время состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. Лечение, которое было назначено 49-летней артистке, принесло положительный результат. Сейчас актриса выходит на улицу в сопровождении помощников. Вместе с близкими, которые окружили ее любовью и заботой, актриса живет в загородном доме в подмосковном поселке Крекшино.

"Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива. Стала радоваться каждому дню!", - цитирует Собеседник.Ru постоянную участницу телешоу Анну Калашникову.

Она уверена в том, что врачи делали и делают все, чтобы Анастасию поставить на ноги. "За Настю все молились. Если вы помните, близкие даже устраивали коллективную молитву. Это очень правильно: положительная энергия творит чудеса. Сколько раз мы слышали подобные истории. Я знаю, что многие поклонники регулярно ходили в храмы, заказывали ей сорокоусты о здравии. Я тоже так делаю регулярно. С Божьей помощью Настя пошла на поправку", - радуется женщина.

Говорить о полном выздоровлении Заворотнюк, конечно, преждевременно. Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, неимоверно радует поклонников многодетной мамы.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. Официальный диагноз был обнародован на совещании с Владимиром Путиным 14 мая 2020 года. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. Академик на всю страну заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. Курс лечения может растянуться на два года.