Перед веб-камерой: У выпускников есть шанс написать итоговое сочинение у себя дома

Власти Москвы уже рассматривают возможность переноса даты сочинения для столичных выпускников на резервные дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чуть меньше, чем через три недели 11-классникам предстоит написать итоговое сочинение. В этом году оно пройдет 2 декабря, и, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, Минпросвещения пока не планировало переносить этот экзамен или переводить его в дистанционный формат.

Однако, власти Москвы уже рассматривают возможность переноса даты сочинения для столичных выпускников на резервные дни – 3 февраля и 5 мая. Окончательного решения пока нет, но в Департаменте образования и науки города Москвы прокомментировали порядок такого переноса:

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен приказом Минпросвещения, - рассказали в пресс-службе Департамента. - Но в том случае, если проведение ГИА невозможно по объективным причинам, органы исполнительной власти могут обратиться в Рособрнадзор и попросить назначить дополнительные сроки.

Рассматриваются и другие варианты – например, написание сочинения в дистанционном формате. Для того, чтобы отследить, самостоятельно ли пишет эссе ученик, или прибегает к помощи взрослых и интернета, может использоваться специальная система прокторинга. Эта система задействует камеру и микрофон ноутбука, чтобы во время экзамена следить за взглядом ученика – например, не полез ли он в шпаргалку, и сравнивает его лицо с паспортными данными (на тот случай, если вместо школьника пришел его более подготовленный друг). Кроме того, система прокторинга контролирует, чтобы в кадре не было других людей, и чтобы не звучали посторонние подсказки. Специального оборудования дома у ребёнка или установки программ прокторинг не требует. Технические вопросы решают организаторы, а школьнику остаётся лишь пройти по ссылке и зарегистрироваться под своим логином и паролем. Единственный нюанс - если в компьютере нет встроенной веб-камеры, понадобится установить отдельную и настроить ее в соответствии с требованиями.

Экзамены с использованием прокторинга уже прошли апробацию в вузах – например, в НИУ ВШЭ, СПбГУ, РАНХиГС, МГИМО, МФТИ, и некоторых других. В целом, система сработала хорошо, но было много сбоев и примеров некорректной работы прокторинга. Например, в НИУ ВШЭ в летнюю сессию почти 624 экзамена проводились с использованием прокторинга, и из-за массовых сбоев почти 40 из них пришлось перенести на резервные дни. Но в среднем, почти 79 процентов студентов прошли технический контроль безо всяких проблем.