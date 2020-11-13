Открытое письмо Председателю Верховного суда РФ В.М.Лебедеву

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На днях должно состояться заседание Верховного суда по моей кассации. Для меня это последний шанс на справедливость в правовом поле Российской Федерации.

Мне довелось многое перевидать в девяностые, нулевые, десятые. Дело, в которое Вам предстоит вникнуть, попросту пробивает дно. Прецедентов нет и не было.

Напомню обстоятельства.

Много лет я всеми силами служу России и русскому искусству. Служу по чести и совести – результатами можно гордиться. Своим святым долгом всегда считал и до сих пор считаю продвижение современного отечественного искусства за рубежом, поддержку молодого поколения российских художников, ознакомление с их работами широкой аудитории по всему миру. С этой целью создал Международный фонд Давида Штеренберга, сыгравшего, уверен, значимую роль в новейшей истории культуры России.

Несколько лет назад, в период длительного нахождения за границей, я стал жертвой аферы: известный мошенник Константин Вачевских сфабриковал долговую расписку на 10 миллионов долларов, грубо подделав мою подпись. Расписка была обращена ко взысканию в Химкинский суд, который с поразительной лёгкостью удовлетворил иск.

Вернувшись в страну, я был неожиданно поставлен перед этим фактом. Мало того, меня пытались выставить мошенником, организовать уголовное преследование, продажные текстовики стряпали клеветнические материалы в прессе. Много времени, сил и здоровья было потрачено на борьбу за справедливость, восстановление деловой репутации, наказание негодяя. В итоге Хабаровский суд в рамках уголовного производства признал расписку поддельной, а Вачевских - виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Его кассационная жалоба была отклонена Верховным судом.

Казалось бы, история закончена, правда восторжествовала. Однако тут и начинается нечто небывалое.

Естественно, я вновь обратился в Химкинский суд с заявлением о пересмотре его решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Ведь мошенник Вачевских получил срок ИМЕННО за фабрикацию расписки от моего имени!

Я испытал настоящий шок, когда граждане судьи… отказали в этом. Открывшиеся обстоятельства в виде окончательной компрометации ключевого документа и приговора его автору, оказывается, не существенны! А уголовное производство с гражданским, по мнению химкинских законников, не соотносится, поскольку в России независимый суд.

Этот абсурд временно прекратила Судебная коллегия по гражданским делам Мособлсуда, направившая дело обратно в Химкинский суд для рассмотрения по существу. Но затем Первый кассационный суд общей юрисдикции апелляционное определение Областного суда отменил. Именно так обстоит дело на момент подачи моего заявления в Верховный суд.

Тем временем продолжающий преступную деятельность Константин Вачевских объявлен в международный розыск в связи со своими новыми мошенничествами. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Что всё это означает для гражданина России?

От твоего имени, как в «святые девяностые», преступники имеют возможность состряпать любую поддельную расписку, предъявить её в суд ко взысканию и с лёгкостью получить неправосудное решение. Ты можешь изобличить мошенника, добиться следствия и уголовного суда над ним, приговора и реального срока. Но в рамках гражданского производства ты всё равно остаёшься должным уголовнику по расписке, ОФИЦИАЛЬНО признанной фальшивкой. Кстати, мне известно, что скрывающийся за границей Вачевских через посредников ведёт переговоры о продаже моего долга чёрным коллекторам.

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Принятое Верховным судом к рассмотрению дело по обстоятельствам столь неслыханно, что, конечно же, останется в истории отечественного судопроизводства как casus. Решения подобных казусов попадают в учебники, именно по ним потомки составят своё представление о справедливости и законности в нашем Отечестве – а значит, и об Отечестве в целом, поскольку именно правосудие – лицо государства.

В Ваших руках не только судьба, репутация, доброе имя гражданина Российской Федерации Ерёмина Андрея Николаевича. Гораздо важнее то, что Ваше определение станет чётким сигналом российскому обществу: можем ли мы спокойно и защищённо работать в стране, для страны, во имя страны. Поскольку, если по определению Верховного суда я буду должен 10 миллионов долларов аферисту по поддельной расписке – ответ безусловно: НЕТ.

Прошу Верховный суд и в его лице свою Родину о справедливости.

С уважением,

Гражданин Российской Федерации

Андрей Ерёмин