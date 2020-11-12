Молдавия – Россия – 0:0. С Дзюбой так скучно не было

Скромная команда Молдавии, которой не смогла забить только Андорра – нам не по зубам. Фото: rfs.ru

Весь матч против Молдавии хотелось взять сборную России и встряхнуть как следует: ну проснитесь! Но очень редко российская команда включала нормальные скорости. В результате получилась еще одна ничья – 0:0. А это значит, что сборная России не может выиграть уже два месяца подряд. И даже скромная команда Молдавии, которой не смогла забить только Андорра – нам не по зубам.

Первый тайм: надежно и уныло

Одной из главных интриг этого матча было то, сколько дебютантов будет в сборной России. С первых минут оказалось, что не так уж много. В стартовый состав Черчесов дозированно добавил по одному новичку: в оборону – Дивеева, в полузащиту – Фомина (он провел минуту в матче против Турции, но разве это дебют?), в атаку – Чалова. И к каждому дебютанту главный тренер приставил опытных игроков. Дивеева страховал Джикия, рядом с Фоминым нередко оказывался Кузяев, у Чалова часто рядом был Алексей Миранчук.

Получилось надежно. Но очень скучно.

Без Дзюбы и без верха

Весь первый тайм получился сонным. Только пару раз Фомин постарался дальними ударами взорвать унылость контрольного матча. Еще разок вратаря проверил Алексей Миранчук, а самый реальный момент открыть счет упустил Чалов – молдавский голкипер среагировал здорово. Но как-то маловато получилось голевых моментов за 45 минут. При Дзюбе такого не было.

Кроме настроя в игре сборной в отсутствие Дзюбы пропала и игра верхом. Очень редко футболисты сборной России делали верховые передачи – единственный нападающий Чалов все-таки действует в другой манере, так что вся игра шла низом, и весь первый тайм сборная Молдавии более-менее справлялась с ней.

Миранчук пока не лидер

Чтобы вывести команду из тренировочного режима, Черчесов выпустил еще двух дебютантов. Армейцы Кучаев и Обляков вроде как должны были придать задора игре сборной России и смысла всему матчу. Темп слегка увеличился, а минут через 10 возник и первый момент – Миранчук ударом со штрафного «облизал» перекладину.

Вообще же именно Алексею Миранчуку были отданы многие нити управления игрой. Именно он чаще всего распоряжался мячом, но нередко получалось с браком. Все-таки за последние два с половиной месяца он сыграл в общей сложности 43 минуты. И кажется простой не прошел даром: полузащитник «Аталанты» не убедил, что уже готов стать лидером сборной.

Забить так и не смогли

Спасать ситуацию Черчесов отправил форварда «Спартака» Соболева. Но тот, нанеся один опасный удар, так же сдулся. И как бы не пыталась сборная России прибавить в скорости и в остроте, получились только опасные прострелы, и не более.

А в концовке чуть было еще и не пропустили. Ошибся Дивеев, выдал мяч прямо на ногу сопернику, хозяева организовали контратаку, и только Джикия спас ситуацию.

Так сборная России не смогла выиграть у команды, которая проиграла 12 из последних 13 матчей. И не смогла забить команде, которая неизменно пропускала в свои ворота с июня 2019 года.

Тревожно это как-то перед двумя заключительными матчами Лиги Наций.

Следующий матч сборная России проведет 15 ноября против Турции, затем 18 ноября с Сербией. И там уже столько времени на раскачку никто не даст.