49-летняя Алена Хмельницкая восхитила неожиданным снимком в нижнем белье

Алена Хмельницкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда фильма «Сердца трех» Алена Хмельницкая опубликовала в Инстаграме снимок в нижнем белье: на фото 49-летняя актриса позирует в кружевном черном бюстгальтере. Обычно Алена не позволяет себе делиться на своей страничке такими откровенными кадрами, так что фотография стала приятным сюрпризом для поклонников ее творчества.

- Ну а когда, если не сейчас, - кокетливо подписала снимок Хмельницкая.

Актриса поделилась снимком в нижнем белье. Фото: Инстаграм.

Фотография собрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Алена в отличной форме, она делает все для того, чтобы сохранить фигуру стройной и подтянутой. Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна обожает йогу, каждый день начинает с зарядки, часто посещает тренажерный зал и внимательно следит за своим рационом.

С Тиграном Кеосаяном актриса прожила почти 20 лет. Сейчас она счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синягиным. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, и хотя она на 12 лет старше своего бойфренда, они смотрятся ровесниками. У возлюбленного актрисы сложились хорошие отношения с ее детьми. И Алена сумела подружиться с сыном Александра от предыдущего брака. Хмельницкая и Синягин начали жить вместе в 2016 году.

- Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше, - рассказывала Алена в одном из интервью. - Мне нравилась эта легкость — я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе.

Избранник Алены - бизнесмен Александр Синягин. Фото: Инстаграм.

С бывшим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном Алена разошлась в 2014 году. У пары есть две дочери — 26-летняя Александра и 10-летняя Ксения. С экс-супругом актриса сохранила теплые отношения. Более того, она подружилась с его новой женой — журналистом Маргаритой Симоньян. У Кеосаяна и Симоньян в браке родилось трое детей. Хмельницкая не раз рассказывала, что они с Маргаритой отлично ладят и время от времени встречаются семьями.