«Отец моего нового ребенка»: Агата Муцениеце встречается со звездой «Ледникового периода»

Агату поздравляют с новой беременностью. Фото: Инстаграм.

Агату Муцениеце снова обсуждают в соцсетях: на этот раз актрису заподозрили в беременности. Накануне 31-летняя звезда сериала «Тобол» пришла на вручение премии журнала «GQ» в пикантном костюме, состоящем из брюк и топа. Очень открытый «верх» обнажил животик, глядя на который, в Сети тут же начали обсуждать вероятную беременность экс-супруги Павла Прилучного.

Агата отреагировала на эти слухи с юмором. Актриса опубликовала в Инстаграме снимок, который она сделала во время встречи с актером Вольфгангом Черни, участвующим в телевизионном шоу «Ледниковый период». Агата и Вольфганг встретились в одном из московских ресторанов, и актриса решила сделать совместное селфи.

- Дружба между мужчиной и женщиной существует. Ну, или он отец моего нового ребенка. Ну, или все-таки не надо было есть так много перед «GQ». Выбор за вами, —подписала Муцениеце этот кадр.

Актриса опубликовала в Инстаграме снимок, который она сделала во время встречи с актером Вольфгангом Черни.

«Конечно, отец ребенка!», «Агата, давай уже, рожай третьего», «Ну слава богу, достойная замена Прилучному», - пишут фолловеры в комментариях к посту. Сам Вольфганг прокомментировал пост Муцениеце так: «Спасибо, дорогая! Но у тебя уже есть двое прекрасных детей».

К слову, буквально на днях Агата вернулась из путешествия по Крыму, в которое она отправилась вместе с подругами. Ленивому релаксу в ресторанах и в спа девушки предпочли активный отдых. Актриса и ее приятельницы занимались йогой, много гуляли и даже покоряли горные вершины под присмотром инструктора. В отпуске Агата сделала селфи, стоя у зеркала в черном нижнем белье.

- Поход по горам укрепляет не только дух, но и тело, — подписала кадр артистка, продемонстрировав на камеру подтянутый пресс. Видимо, дело все-таки в неудачном наряде, который подвел ее на красной дорожке и навел поклонников на мысли об «интересном положении» звезды.

В Крыму Агата похвасталась подтянутым прессом. Фото: Инстаграм.

Пока Агата путешествовала по Крыму, ее бывший муж Павел Прилучный отметил день рождения. Праздник по случаю 33-летия актер устроил в своем загородном доме. Разведенный артист не стал закатывать пышного торжества и организовал скромный ужин, на который он пригласил двоих близких друзей и своих детей — четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Новой избранницы актера Мирославы Карпович на вечеринке не было. Ранее знакомые Прилучного рассказал, что Павел мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Впрочем, одного желания мало: Муцениеце ясно дала понять, что не собирается прощать блудного мужа. Накануне Агата пришла на эфир программы «Вечерний Ургант», где ее спросили: слышала ли она, что Павел не прочь вернуться в семью.

- Все, все. Раньше надо было, - со смехом прокомментировала актриса, имея в виду, что о воссоединении не может быть и речи.

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - рассказывала она.