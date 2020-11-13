Дочь Деми Мур поздравила маму с 58-летием, опубликовав ее пикантные снимки

Деми Мур отметила 58-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красавица Деми Мур отмечает день рождения: одной из самых ярких звезд Голливуда исполнилось 58 лет. В Инстаграме дочь актрисы Румер Уиллис поздравила маму, опубликовав кадры, сделанные во время съемок нашумевшего фильма «Стриптиз». В драме 1995 года Деми сыграла стриптизершу, а Румер – ее маленькую дочь.

Дочка звезды поделилась фотографиями из семейного архива: на снимках Деми держит Румер на руках. Снимки явно сделаны в перерывах между съемками: актриса одета в очень откровенное нижнее белье, демонстрирующее ее идеальное тело.

Дочь Румер поздравила маму с днем рождения пикантным снимком. Фото: Инстаграм.

- Мама! С днем рождения. Я так благодарна, что могу прожить эту жизнь рядом с тобой. Ты самая крутая, неуклюжая, глупая, воинственная женщина из всех, кого я знаю. Люблю тебя до луны, - подписала снимки Румер.

В драме 1995 года Деми сыграла стриптизершу, а Румер – ее маленькую дочь. Фото: Инстаграм.

Деми до сих пор может позволить себе продемонстрировать свою фигуру на публике во всей красе. Накануне 58-летия актриса прошла по подиуму… в нижнем белье. Мур стала главной звездой показа новой коллекции нижнего белья бренда Рианны Savage x Fenty, который прошел в начале октября в Лос-Анджелесе. В зрелищном шоу кроме Деми и самой певицы Рианны приняли участие супермодели Ирина Шейк и Белла Хадид, актриса Кара Делевинь, светская львица Пэрис Хилтон и еще с десяток звезд и звездочек. Деми Мур продемонстрировала отделанное кружевом боди и колготки в сетку. Звезда фильма «Привидение» выглядела просто роскошно. Учитывая, что конкуренцию ей составили более молодые Белла Хадид (получившая негласный титул самой красивой женщины планеты) и Ирина Шейк, актрисе удалось не только не затеряться на их фоне, но и перетянуть все внимание на себя.

За свою кинокарьеру Деми немало потрудилась над собственной внешностью. Хорошенькая от природы актриса с молодости совершенствовала то, что ей подарили папа и мама. Еще совсем юной Мур сделала ринопластику. Затем она неоднократно корректировала грудь, вставив импланты третьего размера. Ради фильма «Стриптиз» она сделала липосакцию и пластику ягодиц. С возрастом Деми прошла через несколько подтяжек кожи и даже решилась на пластику коленей – чтобы остановить процесс старения.

Деми не раз снималась без одежды, ее самым знаменитым «голым» снимком стала обложка журнала «Vanity Fair», для которой она позировала на последних месяцах беременности. Чуть больше года назад (ей тогда было 56 лет) она появилась обнаженной на обложке журнала «Harper's Bazaar» - из одежды на Мур была только шляпка.

У Деми три дочери – 32-летнюю Румер, 29-летнюю Скаут и 25-летнюю Таллулу она родила от актера Брюса Уиллиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, у Деми три дочери – 32-летнюю Румер, 29-летнюю Скаут и 25-летнюю Таллулу она родила от актера Брюса Уиллиса. Брюс и Деми развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет). Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.