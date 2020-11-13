Платье Кейт Миддлтон признано нарядом десятилетия

Платье Кейт Миддлтон признали нарядом десятилетия Фото: REUTERS

Эксперты модного журнала Vogue назвали изумрудный наряд герцогини Кембриджской платьем десятилетия. Кейт Миддлтон носила его во время официального визита в Ирландию: в марте 2020 года она посетила в нем пивоварню Guinness.

Пригубить знаменитого ирландского пива Кейт отправилась в блестящем зеленом наряде дизайнера Сьюзи Кейв, созданного для бренда The Vampire’s Wife. Платье стоит 1595 фунтов стерлингов (161 407 рублей), сообщает издание Irish Central. Наряды от Сьюзи Кейв – жены австралийского рокера Ника Кейва, исполнителя баллады «Wild Rose», с удовольствием носят многие знаменитости. В том же изумрудном платье, например, на красных дорожках засветились писательница и модель Алекса Чанг, актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Шарлотта Райли и Кирстен Данст, британская телеведущая Эмма Уиллис и другие звезды.

Блестящее зеленое платье Кейт Миддлтон надела во время официального визита в Ирландию: в марте 2020 года она посетила в нем пивоварню Guinness. Фото: REUTERS

Зеленый наряд Кейт Миддлтон запомнился еще по одной причине. Как раз тогда принц Гарри и его жена, американка Меган Маркл открестились от королевского дома и сбежали из Великобритании. Британские таблоиды обвинили жену Гарри во всех грехах, включая транжирство. Известно, что Меган тратила на дизайнерскую одежду бешеные суммы. На ее фоне Кэтрин выглядит просто гуру экономии. Например, к тому самому изумрудному платью герцогиня Кембриджская надела дешевые сережки шведского бренда H&M, которые обошлись ей всего в 6 фунтов (612 руб.). Правда, остальные аксессуары герцогини стоили гораздо дороже: зеленые туфельки Manolo Blahnik - 45 тысяч рублей, клатч Wilbur and Gussie - 21 тысячу рублей.

А вот сережки к своему платью Кейт надела дешевые: бижутерия демократичного бренда H&M обошлась ей всего в 6 фунтов. Фото: REUTERS

Кейт Миддлтон славится тем, что с легкостью сочетает дорогие наряды и дешевые вещи демократичных марок. А еще она часто носит старые платья, в которых уже не раз появлялась на красных дорожках или во время официальных церемоний. Например, в феврале этого года герцогиня пришла на вручение 73-й премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств белом платье, расшитом золотыми розами. Наряд далеко не новый – это платье модного дома Alexander McQueen она уже надевала в 2012 году в Малайзии во время официального турне по Юго-Восточной Азии.