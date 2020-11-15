«Слишком откровенно»: Ирина Шейк удивила поклонников пикантным снимком из ванной

Ирина Шейк порадовала поклонников новым пикантным снимком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк выложила на своей странице фотографию, которую многие поклонники признали слишком откровенной даже для модели, постоянно снимающейся в бикини и в нижнем белье. На фото манекенщица позирует в ванной, стоя напротив зеркала в миниатюрных трусиках марки Deadly Doll. Ирина сделала селфи в темноте, при свете лампы.

- Пятница, 13-е, - подписала Шейк пикантный кадр.

Модель сделала селфи в ванной. Фото: Инстаграм.

«Пятница-развратница?», «Аккуратней там, Дзюба уже попался», «Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни!», «Слишком откровенно», - пишут фолловеры в комментариях.

Разумеется, Ирина выложила в Сеть откровенный кадр не для того, чтобы пощекотать нервы своих подписчиков, а для того, чтобы в очередной раз прорекламировать нижнее белье. Ирина – «лицо» многих брендов, суммы ее контрактов исчисляются миллионами. 34-летняя модель находится на пике своей формы и популярности и не упускает случая заработать лишнюю сотню тысяч долларов.

Удивительно, но после расставания с голливудским актером Брэдли Купером Ирина так и не нашла новую любовь. С отцом своей трехлетней дочери Леи Шейк рассталась в прошлом году. Модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка Купера. Поговаривают, что Брэдли был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил подругу. В последнее время модель все чаще видят с одним и тем же мужчиной - нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Западные таблоиды поспешили сделать вывод, что манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели: уж слишком часто они проводят время вдвоем. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

Ирина сфотографировалась в микротрусиках. Фото: Инстаграм.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал журналистам знакомый модели.

Вито нередко видят и на детской площадке, где Ирина гуляет с Леей. Пару раз папарацци фотографировали модель выходящей из квартиры арт-дилера. Если между ней и Вито и правда что-то есть, то, скорее всего, манекенщица не придает этим отношениям серьезного значения. Ведь за Шнабелем прочно закрепилась репутация сердцееда. Он крутил романы с Хайди Клум, Деми Мур, Эмбер Херд и другими звездными красавицами.