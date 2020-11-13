Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 13 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

БАКУ ВОШЕЛ В ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС

На сайте Минобороны Азербайджана идут видеорепортажи из освобожденных сел Туг Ходжавендского, Губадлинского района и Джебраильского районов.

"Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Во время совещания решались вопросы безопасности российских военнослужащих и взаимодействие с военными ведомствами Азербайджана и Армении.

В ЕРЕВАНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МИТИНГИ

В Ереване продолжаются митинги. Многие активисты считают жертвы в Карабахе напрасными и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который "вовремя не подписал мирный договор".

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который последний месяц активно призывал молодежь воевать за Арцах, написал о своем увольнении из армии в Facebook.

"Да, я был уверен, что мы победим, уверенность была основана на битвах многих моих друзей из числа военных. Преклоняюсь перед жертвой наших героев. Военную деятельность я прекратил с 9 ноября", - написал Ованнисян.

Он также подчеркнул, что с этого дня больше не будет заниматься политикой, а все свое время отдаст науке и просвещению молодого поколения.

В своих последних научных работах Арцрун Ованнисян пытался анализировать и систематизировать "гибридные войны" 21-го века.

СТЕПАНАКЕРТ ПОД КОНТРОЛЕМ МИРОТВОРЦЕВ

В Степанакерт возвращается жизнь. Открываются магазины и лавочки. Напомним, вечером 12 ноября руководство Минобороны России сообщило о том, что миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт.

"Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов российских миротворцев", - сообщает Минобороны России.

За сутки в Армению перевезены 372 военнослужащих, 53 единицы техники, а всего - 817 военных и 119 единиц техники и 8 вертолетов. Накануне в Карабах было переброшено более 400 российских миротворцев.