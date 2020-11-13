Как Майя Плисецкая училась танцевать у лебедей в зоопарке

Фоторабота Е.Умнова "Майя Плисецкая", 1964 год. Фотохроника ТАСС

Сати Спивакова

«Нескучная классика. Еще не все »

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Сати Спивакова - актриса, телеведущая и просто красавица - уже пятнадцать лет берет интервью у известных людей на канале «Культура», сначала в программе «Камертон», а потом – «Нескучная классика». Расшифровки самых интересных бесед собраны в этой книге. Майя Плисецкая рассказала Спиваковой, как ходила в зоопарк, готовясь станцевать «Умирающего лебедя», и подолгу наблюдала за птицами («Лебеди могут долго стоять в арабеске, безумно долго! Смотрела и думала: вот это устойчивость!») Родион Щедрин говорил о том, как впервые встретил Плисецкую, когда молодым композитором писал для Большого театра балет «Конек-горбунок». Елена Образцова вспоминала, как во время репетиций «Кармен» ее буквально укусил за плечо постановщик Франко Дзеффирелли - с его точки зрения, это был самый простой способ объяснить, как надо играть. («Синяк, наверное, месяца два держался. И тут я поняла, какои он видит Кармен: это хищница, черная пантера, которую все хотят и все боятся. А она делает все, что хочет, никто ей не указ»).

Наверное, логично, что супруга Владимира Спивакова прежде всего интересуется тем, что связано с классической музыкой - но она отнюдь не ограничивается оперой, балетом и филармонией. В книге есть интервью с писательницей Диной Рубиной, фотографом и журналистом Юрием Ростом, актрисами Аллой Демидовой и Фанни Ардан, актерами Валентином Гафтом и Сергеем Юрским, шансонье Шарлем Азнавуром, нейрофизиологом Татьяной Черниговской… Конечно, с бумаги не слышно голосов людей, с которыми разговаривает Спивакова. Зато в телеверсии три с лишним десятка интервью идут часов тридцать - а с литературно обработанным вариантом бесед можно ознакомиться гораздо быстрее.

Кьяра Пиродди

«Монтессори. Самый полный курс для развития самостоятельного и любознательного ребенка»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Мария Монтессори (1870-1952) была выдающейся во многих смыслах женщиной. Феминисткой, боровшейся за эмансипацию женщин. Одной из первых итальянок в истории, окончивших медицинское училище и ставшей дипломированным врачом. Психиатром, работавшей с детьми, получившими психологические травмы. И создательницей метода воспитания детей, который получил самое широкое распространение как в Италии, так и за ее пределами. В отличие от многих современников, она считала, что к детям нужно относиться с большим уважением: «ранее педагогика воспринимала ребенка «социально несуществующим», слабым и, как следствие, только при содействии взрослого жизнеспособным существом. Мария Монтессори, напротив, считала, что «фундамент» взрослого человека, которым ребенок станет в будущем, закладывается в первые три года жизни. Добродетели и врожденные способности ребенка наи дут благодатную почву для развития в гостеприимнои и непринужденнои обстановке».

Эту книгу, написанную последовательницей Монтессори, современным итальянским психологом Кьярой Пиродди, необходимо прочитать женщинам, которые только что родили ребенка или готовятся стать матерями: в ней - все, что нужно знать для того, чтобы вырастить сына или дочь здоровым и счастливым человеком. От описания развивающих игр до практических советов - как научить малыша завязывать шнурки, чистить зубы, считать до десяти или читать простые слова. И не надо думать «этому и так научат в детсаду и школе»: этим должны заниматься родители лично, причем заниматься, пока ребенок совсем маленький.

Мари Форлео

«Все достижимо»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Еще одна книга про воспитание - только уже не детей, а взрослых. Мари Форлео - очень известный в Америке тренер личностного роста - после колледжа работала на ненавистной, зато хорошо оплачиваемой и стабильной работе. А потом решилась бросить ее. В течение нескольких лет она сменила много профессий: работала в глянцевых журналах, ставила хореографию на MTV, написала книгу с советами для женщин, как завоевывать мужчин… Сейчас она – ведущая онлайн-шоу, у которого десятки миллионов поклонников во всех странах. И в этой книге, как и в передаче, она рассказывает, как добиться осуществления своих самых смелых мечтаний.

Для начала Мари советует отвергать мысли, которые являются разрушительными, такие как «Я это уже знаю» и «Мне это не поможет». Изо всего надо извлекать науку (или возможность смотреть на вещи под новым углом зрения); и то, что мы отвергаем, зачастую как раз и может нам помочь. Важно помнить, что все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить упорство и немного оптимизма. Эта книга поможет вам определиться со своей мечтой (то есть понять, чего вы на самом деле хотите), научит действовать, не слушая мерзкий маленький голос, говорящий «Я к этому еще не готов», биться со своими страхами и отбрасывать оправдания, мешающие двигаться вперед.

Рут Соукуп

«Без страха»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Рут Соукуп, как и Мари Форлео, дает советы - как осуществить мечту. Но концентрируется на одной огромной проблеме, стоящей перед людьми: их страхах и тревогах, не дающих сделать ни шагу. «Один человек боится неудачи, другой – отказа, третий — ответственности, четвертого парализует мысль о том, что он во всем ошибается», и так далее. Опросив несколько тысяч людей, Рут определила архетипы страха и разработала стратегии, которые помогают с ним сражаться. Это проиллюстрировано взятыми из жизни примерами. Например, Сандра была в школе звездой волейбольной команды, усиленно тренировалась - но это происходило лишь от неуверенности в себе: она «боялась, что в какои -то момент люди начнут замечать, что она не так хороша, как все думают. Сандра всегда беспокоилась, что не дотянет и не будет соответствовать ожиданиям других людеи ». В итоге женщина бросила волейбол, не выдержав напряжения, вышла замуж - и, кажется, продолжает быть несчастной из-за сомнений в себе. Вечно критикует мужа. Отвергает друзей, которые отлично ладят с людьми, излучают уверенность и вообще похожи на того идеального человека, которым она сама хотела бы быть… И что с этим делать бедняжке?

Соукуп и сама - женщина непростой судьбы, она набила много шишек, прежде чем добраться до выводов, которыми делится в книге. В юности влюблялась в мерзавцев, вляпывалась в тяжелейшие депрессии, устраивалась на работу в сомнительные конторы, которые потом разваливались… «И все же я осознаю, что нет никаких ошибок, а есть только уроки: каждый срыв ведет к прорыву». В какой-то момент Соукуп поняла, что лучше потерпеть поражение, чем покориться судьбе - а значит, не стоит так уж бояться неудач. Она начала жить по принципу «бойся и делай» - и смогла преодолеть свои невзгоды. И вас научит, как с ними справиться.

Александр Пумпянский

«Золотая рыбка в кармане, или Главный секрет новорусского капитализма»

Издательство «Эксмо»/ЛитРес

Александр Пумпянский — журналист из плеяды «Комсомольской правды», прошел путь от стажера до заведующего международным отделом и ответственного секретаря. А в 1975 году газета послала его собственным корреспондентом в Нью-Йорк. Об Америке молодой собкор писал интересно, личностно. И недолго. Читателям его стиль нравился, но не всем. Один читатель громко возмутился. На беду этим читателем оказался секретарь ЦК КПСС по пропаганде.

Статья, вызвавшая высший гнев, называлась «Смерть капиталиста». Ее героем был знаменитый Говард Хьюз. (Помните фильм «Авиатор» с ДиКаприо в главной роли? Это о нем). Пумпянский увидел в нем сколок американского капитализма. Высокого читателя возмутила даже не парадоксальная фигура американского олигарха, как мы бы сказали сегодня, а цифра, которую привел автор: по статистике в Америке 1976 года было 200 тысяч миллионеров. «Вы представляете, – сотрясал воздух с трибуны идеологического совещания секретарь ЦК, – Пумпянскии пишет, что в Америке двести тысяч миллионеров. Но ведь это означает, что каждыи в Америке может стать миллионером. Получается, что пресловутая «американская мечта» работает! Да как же так может писать советскии журналист!».

Любопытно, что сказал бы сегодня секретарь ЦК? В 2019 году в стране было 246 тысяч долларовых миллионеров. И это речь о России. В Америке эта цифра уже - 20 миллионов. А тогда тирада партийного авторитета вылилась в негласный запрет на профессию для журналиста, так легкомысленно обращающегося с фактами и цифрами.

В годы гласности Александр Пумпянский был главным редактором журнала «Новое время», он автор ряда книг об американской политике и литературе… И вот сейчас – новая книга «Золотая рыбка в кармане, или Главный секрет новорусского капитализма». О чем она? Об олигархах — только уже наших, отечественных. Автор кое-что повидал и пережил, он субъективен, но знает то, о чем пишет. И так определяет жанр и темы книги: «Это - история (истории) современности. Они про рейдеров и олигархов. Про политику и спецоперации. Про тандемы и гибриды. И даже про водку и лодку. Книга - про наш отечественный капитализм не по Форбсу и наш отечественный социализм не по Марксу. Про корону и вирус российской империи».