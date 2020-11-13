Депутат Бундестага о «санкциях имени Навального»: Это низшая точка немецкой политики за всё время Ангелы Меркель

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о зеркальных санкциях против европейских чиновников по «делу Навального». Напомним, в конце августа российский блогер загадочно отравился во время поездки по Сибири и был эвакуирован на лечение в Германию, где пребывает до сих пор.

По аналогии с делом Скрипалей, Запад объявил виноватой в этом «отравлении» только и исключительно Москву. 15 октября против ряда российских чиновников за якобы причастность к «атаке на Навального» были введены персональные санкции.

На такое однобокое мнение в ЕС — далеко не у всех. В беседе с kp.ru депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») раскритиковал официальную точку зрения Берлина на «скандал с отравлением»:

— Это знаменует новую низшую точку немецкой внешней политики в эпоху канцлера Ангелы Меркель. Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, — это атака на Россию. При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе, — сказал Быстрон.

Ранее на нестыковки в «деле Навального» указал Сергей Лавров: «В клинике бундесвера у него нашли боевые отравляющие вещества. Просим материалы анализов — но нам говорят: мы не можем их показать, потому что тогда вы раскроете наши секреты определения боевых отравляющих веществ», — отметил министр.