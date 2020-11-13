В США не исключают месячный локдаун

Медсестра поправляет оборудование в больнице Хьюстона. Фото: REUTERS

Советники избранного президента США Джо Байдена по борьбе с коронавирусной пандемией предлагают на месяц полностью закрыть страну, чтобы разгрузить больницы и сократить количество случаев заболевания COVID-19.

- Уверены, что, если мы перейдем в режим строгой самоизоляции, то за эти 4-6 недель страна может встать с колен, - заявил специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхольм. – Так было в Азии, Австралии и Новой Зеландии.

По мнению доктора, Соединенные Штаты должны оставаться на изоляции до тех пор, пока не будет решен вопрос с вакциной от COVID-19. А она станет доступна только в следующем году.

- До начала следующего года осталось как раз 1,5 месяца, если не принять строгие ограничительные меры сейчас, то люди просто перестанут соблюдать все рекомендации врачей, - считает Майкл Остерхольм. – Впереди рождественские праздники, и как никогда надо помнить о мерах предосторожности.

Советники Байдена призывают соблюдать социальную дистанцию особенно сейчас и не поддаваться желанию собираться в тесном клубу друзей и родных за праздничным столом.

- Когда случаев заболевания коронавирусом уменьшилось до 32 тысяч в сутки, то американцы расслабились, но сейчас цифры снова выросли, в день система здравоохранения США регистрирует уже до 125 тысяч случаев, - продолжает Остерхольм. – Больницы перегружены, медикаментов не хватает, пора снова задуматься о локдауне.

По прогнозам врачей, уровень заболеваемости коронавирусом в США будет продолжать расти, по крайней мере, в течение следующих двух-трех месяцев.