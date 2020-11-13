Швеция признала провал идеи с коллективным иммунитетом

По оценкам специалистов, каждый пятый тест на коронавирус в Стокгольме является положительным. Фото: REUTERS

Власти Швеции признали, что попытка защититься от коронавируса с помощью формирования коллективного иммунитета вместо принятия ограничительных мер, оказалась ошибкой. Вторая волна COVID-19 оказалась еще хуже первой.

В отличие от большинства европейских государств Швеция решила не принимать жестких мер по борьбе с распространением опасной инфекции. Агентство общественного здравоохранения заявляло, что в результате у большинства населения страны сформируется иммунитет к болезни и повторного подъема числа заражений не будет.

Сейчас ведомство признает – прогноз был ошибочным, а количество госпитализаций в стране растет угрожающими темпами. По оценкам специалистов, каждый пятый тест на коронавирус в Стокгольме является положительным.

- Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет, – заявила врач-вирусолог Лена Эйхорн.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл назвал происходящее «большой загадкой».

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции зарегистрировано свыше 166 тысяч случаев заражения, более 6 тысяч из которых закончились летально.

Для сравнения: в Норвегии – 265,5 тысячи зарегистрированных случаев COVID-19 и 285 умерших, в Дании – 58,5 тысячи и 753, а в Финляндии –18,3 тысячи и 365 соответственно.

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