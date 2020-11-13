В американской Флориде разрешат стрелять в мародеров

Закон призван предотвратить насилие, которым часто заканчивались акции протеста против расовой дискриминации и жестокости полиции. Фото: REUTERS

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подготовил поправки в закон штата о борьбе с мафией. Эксперты полагают, что принятие нового закона позволит гражданам стрелять в любого, кого заподозрят в мародерстве.

Закон призван предотвратить насилие, которым часто заканчивались акции протеста против расовой дискриминации и жестокости полиции.

Согласно новым правилам, можно будет применять оружие против тех, кого заметят в краже со взломом на расстоянии до 500 футов (около 150 м) от «беспорядочного собрания».

По мнению правозащитников, это даст возможность использовать насильственные действия слишком во многих случаях.

- Это позволит линчевателям оправдывать свои действия. Это также позволит смерти быть наказанием за имущественное преступление – а это жестокое и необычное наказание. Мы не можем жить в беззаконном обществе, где лишают жизни так небрежно и опрометчиво, – заявила экс-прокурор округа Майами-Дейд Дениз Джорджес.

Кроме того, закон предполагает квалификацию блокирования движения транспорта в качестве уголовного преступления третьей степени, а также позволяет избежать ответственности тем водителям, которые ранят или даже убьют протестующих, перекрывающих дорогу. Правда, лишь в тех случаях, когда будет доказана непреднамеренность подобных действий.

По имеющейся информации, закон уже направлен в парламент штата и судебный комитет. С помощью подобных изменений в законодательстве ДеСантис, один из самых ярых поклонников Трампа, пытается противостоять насилию, охватившему США на фоне протестных движений.