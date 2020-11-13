Что произошло после матча Молдова - Россия

Российская команда провела поединок против Молдовы в гостях и сыграла вничью 0:0. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 12 ноября, футболисты сборной России сыграли свой первый из трех матчей в ноябре. Наша команда поехала в Кишинев на выездную контрольную игру против Молдовы. Итогом поединка стала ничья 0:0. Надо сказать, что этим результатом продолжилась небывало неудачная серия нашей команды. Три последних поединка наши свели вничью 0:0, а до этого в начале октября проиграли Швеции со счетом 1:2.

Нашей команде не хватало многого в поединке против Молдовы. Но все-таки позитивное и главное - россияне проверили в деле новичков, дали шанс в атаке форварду ЦСКА Федору Чалову. А вот капитаном российской команды в матче был защитник "Спартака" Георгий Джикия. В октябре его не было на играх нашей сборной из-за подозрительных тестов на коронавирус. А теперь же - вернулся и пригодился.

После матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не будет еще раз обсуждать ситуацию с Артемом Дзюбой:

- Это к футболу какое-то отношение имеет? По-моему - нет.

Говоря же в целом про итог матча, Черчесов заметил:

- Перед сбором мы рассчитывали работать по одному плану, но пришлось менять его. Одни игроки травмированы, другие отсутствуют из-за сомнительного теста на коронавирус. Но это тот случай, когда мы можем использовать другие варианты. Сегодня мы их использовали.

Следующая игра у нашей команды - официальная. Вечером в воскресенье, 15 ноября, российская команда проведет поединок против сборной Турции. Эта игра пройдет в рамках Лиги Наций.