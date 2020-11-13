Выступление Владимира Путина на форуме «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в эту пятницу выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени». Глава государства обратится к участникам мероприятия в последний день сессии, которая проходит в России с 11 по 13 ноября 2020 года. Сайт Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента.

Трехдневный форум «Сильные идеи для нового времени» проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. В рамках сессии участники рассматривают самые актуальные вопросы по семи тематическим направлениями: современная экономика, технологическая и социальная стратегии, новые компетенции, городское развитие, молодежная повестка и новые идеи для бизнеса.

Участниками мероприятия стали авторы наиболее перспективных идей в сфере развития различных областей экономики, представители власти, блогеры, предприниматели, руководители государственных компаний и члены Наблюдательного совета АСИ, который возглавляет российский лидер Владимир Путин.

В масштабной сессии также принимают участие первый заместитель главы российского правительства Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко и федеральные министры.