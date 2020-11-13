ФСБ России пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации оружия

В ходе спецоперации изъято более 120 боевых стволов Фото: кадр с видео

Сотрудники ФСБ при поддержке МВД России пресекли преступную деятельность 27 жителей 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта - проще говоря, их модернизации.

- В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них: пулемет «РПД»; автоматы «АК-74»; пистолеты-пулеметы «Кедр», «ППШ», «ППС», «МР-40», «РМ-63 RAK», «Uzi»; винтовки, карабины и ружья «СВД», «Мосина», «Mauser», «CZ»; пистолеты и револьверы «П-96», «ТТ», «Марголина», «Форт», «Glock», «CZ», «Walther», «Beretta», «Luger», «Colt-Norinko», «Smith&Wesson», «Наган», а также 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24000 патронов различного калибра, - перечислили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения. Оперативники продолжают мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия.

Отметим, что большинство образцов оружия в мастерских переделывали из массо-габаритных макетов оружия, которые находятся в свободной продаже на территории России. Гильзы, капсюля, пули и порох для всех этих видов оружия также можно заказать через Интернет в специализированных магазинах.