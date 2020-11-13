Где «Комсомолка» - там победа!

Все победители конкурса «ПРО Образование 2020». Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

12 ноября в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «ПРО образование 2020» для журналистов и СМИ, освещающих тему образования.

Конкурс «ПРО образование» проводится уже более десяти лет и на сегодняшний день является главным событием в сфере образовательной журналистики России. Почётные награды получили сотни журналистов из всех регионов – от Калининграда до Южно-Сахалинска и от Архангельска до Дербента.

В этом году организаторы премии - Минпросвещения России - принимали заявки в десяти номинациях, «охватив» не только профессионалов больших СМИ, но и всех, кто пишет об образовании - и блогеров, и работников образовательных организаций, и учащихся - школьников и студентов.

Главный редактор радиостанции Business FM Илья Капелевич вречает приз Дарье Завгородней. Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

- Для нас важно, что конкурс стал действительно общероссийским: в этом году из 73 регионов поступило 576 заявок, - отметила Лилия Гумерова, - председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

И в номинации «Радиовещание ПРО Образование, которое стоит слушать» первое место заняла программа «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».

Эта передача выходит на радио «КП» уже больше пяти лет. Она рассчитана на большую родительскую аудиторию, а также на учителей, сотрудников органов управления образованием. В программе авторы и приглашенные эксперты – от министров и руководителей региональных органов управления образованием до знаменитых учителей, психологов, физиологов – рассказывают о событиях, которые происходят в сфере образования, комментируют новости, разбирают подробности историй, которые случаются в школьной жизни, дают советы по воспитанию, организации учебы школьников и малышей-дошколят, помогают организовать профориентацию подростков.

Вдохновитель, автор, исполнительный продюсер и основной ведущий «Родительского вопроса» – обозреватель Александр Милкус, преподаватель Факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. В первое время соведущим программы был Валентин Алфимов, в последние два года к Александру Милкусу присоединилась Дарья Завгородняя, журналист и учитель русского языка и литературы. Также в создании программы принимают участие продюсеры и режиссеры радио «Комсомольская правда». Это наша общая победа, друзья.