«Состояние тяжелого похмелья»: добровольцы рассказали о самочувствии после тестирования вакцины Pfizer

Некоторые из испытателей новой вакцины сравнили свое состояние с тяжелым похмельем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Добровольцы, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместными усилиями немецкой биоинжениринговой компанией BioNTech и американской Pfizer, поделились ощущениями после иммунизации.

Некоторые из испытуемых сравнили свое состояние с тяжелым похмельем. Другие сообщили, что после прививки возникает сильный жар, головная боль и ломота в теле.

Согласно правилам, добровольцы не знают, получают они дозу вакцины или «пустышку», но один из тех, кто жаловался на симптомы сильного похмелья, 44-летний житель Техаса Генн Дешилдс, заявил, что после исследования у него были обнаружены антитела к коронавирусу. Информацию об этом доброволец сравнил с известием об окончании Второй мировой войны.

- Это была ужасная война, происходили ужасные вещи, и люди были просто счастливы, что с ней покончено. В моем сознании я чувствовал то же самое… Я как бы чувствовал, что это было что-то в этом роде. Слава Богу, в какой-то момент все закончится! – рассказал доброволец.

Недавно появилась информация об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины Pfizer. Согласно промежуточным данным, эффективность вакцины составляет более 90%.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что готов сделать прививку сразу, как только биопрепарат будет зарегистрирован на территории страны.