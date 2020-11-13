Коронавирус развитию не помеха

АО «Биохимик» освоил производство противовирусного препарата «Арепливир». Фото: Пресс-служба Главы РМ

Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие сферы жизни россиян, и перед руководством всех субъектов встала первостепенная задача максимально сохранить рабочие места и помочь экономике продержаться. В некоторых регионах эту задачу удалось реализовать с успехом. В их числе – Республика Мордовия, где, несмотря на кризис, продолжается реализация нацпроектов и развитие промышленности.

Положительная динамика сохранилась в ключевых отраслях экономики региона: индекс промышленного производства с начала года составил 103,7%. Ведущие республиканские предприятия: АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «Эпромет», ЗАО «Рузово», ООО «МПК «Атяшевский», АО «Рузхиммаш», ЗАО «Плайтерра», АО «Биохимик» и другие - не только не допустили снижения объемов производства по сравнению с 2019 годом, но и запустили новые линии и нарастили мощности.

Как отмечают специалисты Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, пандемия, в некоторой степени, даже помогла развитию ряда организаций: отреагировав на изменение спроса на рынке, они в короткий срок сумели наладить выпуск новой, жизненно важной продукции. В частности, Саранский приборостроительный и Саранский механический заводы разработали, освоили и запустили в серийное производство клапанные быстроразъемные системы для монтажа в газовые магистрали, использующиеся для подключения аппаратов ИВЛ. «Лисма» и Ардатовский светотехнический завод наладили выпуск бактерицидных облучателей. Завод «Биохимик» освоил производство противовирусного препарата «Арепливир», который успешно прошел клинические исследования и уже применяется в больницах Саранска, Москвы и Петербурга. Предприятие «Рузаевский трикотаж» еще в самом начале пандемии запустил производство защитных костюмов для медперсонала и масок для защиты дыхательных путей.

Препарат, который производится в Мордовии, применяют для лечения больных с коронавирусом в медицинских учреждениях Саранска, Москвы и Петербурга. Фото: Пресс-служба Главы РМ

Несмотря на коронавирус, продолжается в республике и реализация национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Один из них - «Производительность труда и поддержка занятости». Его участниками уже стали «Сарансккабель-Оптика», Саранский завод «Резинотехника», «ОРИМЭКС», «Оптиковолоконные Системы», «ЭМ-Кат», КЗ «Цветлит», «Плайтерра», Ковылкинский электромеханический завод, МП г.о. Саранск «Водопроводно-канализационное хозяйство», «Ромодановосахар», Кадошкинский электротехнический завод, «Биохимик», «Лидер-Компаунд», «Лато» и «Рузхиммаш».

Реализация национального проекта позволила им достичь отличных показателей. Так, «Сарансккабель-Оптика» сумел сократить время производства кабеля в цехе №1 на 33% и повысить производительность труда на 31%. АО «Биохимик» увеличило выработку на 26,7%. АО «Оптиковолоконные Системы» сократило время изготовления оптоволокна (комплектно по преформам) с 42 до 10 суток и добилось роста производительности труда на 11,5%. На предприятиях АО «КЭТЗ», «Лато» и «Лидер-Компаунд» также повысили производительность труда и сократили время протекания процессов.

Специалисты Федерального центра компетенций продолжили работу на предприятии «Ромодановосахар», в частности, повышая производительность в транспортном цехе. Для предприятия «Цветлит» Региональный центр компетенций разработал меры по увеличению производительности труда не менее чем на 20%. Начата реализация проектов на предприятиях «Горэлектротранс» и «Электровыпрямитель».

Продолжается и развитие предприятий. В прошлом году завершилась модернизация производства оптоволокна АО «Оптиковолоконные Системы», которая позволила увеличить его мощность с 2,4 до 4 миллионов километров оптоволокна в год и позволила создать еще 15 рабочих мест. Общая стоимость проекта составила 712,9 миллиона рублей.

В рамках проекта по модернизации увеличило производственные мощности ЗАО «Плайтерра» - до 140 тысяч кубических метров фанеры в год. В итоге при выходе на максимальную проектную мощность его годовая выручка увеличится с 2,5 до 4 миллиардов рублей. Общая стоимость проекта - 1660 миллионов рублей, создано 111 новых рабочих мест.

Благодаря инвестициям, расширению и модернизации производства АО «Рузхиммаш» снова начало выпуск алюминиевых железнодорожных вагонов. Общая стоимость проекта составила 1613,56 миллионов рублей (освоено 340 миллионов рублей), было создано 316 новых рабочих мест.

Реализация национальных проектов позволила многим предприятиям нарастить мощности. Фото: Пресс-служба Главы РМ

Производственные мощности увеличило и ООО «ХЕЛИОС-Ресурс» - с 86 до 130 МВт в год. Это предприятие выпускает кремниевые пластины для фотоэлектрических модулей. В проект вложено 751 миллион рублей инвестиций, создано 98 новых рабочих мест.

Конечно же, достигнуть таких показателей было бы невозможно без поддержки федерального центра и лично Президента Владимира Путина: только в этом году Мордовия получила свыше 24 миллиардов рублей на развитие. А до этого был успешно проведен чемпионат мира по футболу, запущены и модернизированы многие другие производства, построены тысячи метров жилья. Глава республики Владимир Волков эффективно взаимодействует с федеральными министерствами и ведомствами, что позволяет Мордовии активно и успешно участвовать в реализации национальных и крупных инвестиционных проектов даже в кризисные времена.