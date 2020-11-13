Каким стал отдых в Турции в сезон коронавируса: “Все включено” уже не будет прежним

Рассказываем, стоит ли лететь на отдых в Турцию в сезон коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТУРЕЦКАЯ МАТЕМАТИКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Начнем с официального - и с цифр и цитат. 90% всех завозных случаев Covid-19 попали в Россию из Турции, стращает главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вроде бы ужас-ужас, да?

На самом деле – нет. Во-первых, речь идет только о тех случаях коронавируса, что выявлены у вернувшихся из-за рубежа. Абсолютное большинство больных, увы, подхватили вирус на родине (что совсем не радует, конечно). Во-вторых, именно Турция – самый массовый заграничный курорт. И до пандемии, и во время. Причин тому много: близко, безвизово, турки не требуют ПЦР-тестов для въезда, соотношение цены и качества прекрасное.

А главное – нет ограничений по количеству рейсов. В августе из России в Турцию летали по 70 лайнеров в день, сейчас не больше пятидесяти (специально их никто не сокращал, просто под занавес пляжного сезона спрос меньше). В Дубай, для сравнения, разрешены 2 рейса в неделю. Разницу увидит даже двоечник по математике. Порядка 90% всех поездок за границу сейчас – как раз в Турцию. Или через Турцию, со стыковкой в Стамбуле. Логично, что и 90% привезенных случаев ковида – тоже оттуда.

В Турции после возобновления авиасообщения побывали почти 1,5 миллиона наших соотечественников (в 2019-м году – больше 7 миллионов). Все они, возвращаясь домой, сдавали тести на коронавирус и загружали их на сайт Госуслуги. Это обязательно, нарушителям грозит большой штраф. Получается, что среди путешественников за рубеж выявляют всех заболевших. А среди тех, кто ездит в метро и на электричках, - нет, мы же не сдаем тест, съездив на работу. Так вот – даже при таком раскладе у прилетевших из Турции оказалось около 9 тысяч случаев коронавируса. То есть меньше 1% от всех, кто там побывал (0,7%, если совсем точно).

А меньше 1%, согласитесь, звучит куда оптимистичнее, чем 90%. И честнее.

В пандемию на турецких пляжах не тесно. Фото: Сергей ЕФИМОВ

ПОСОЛ: ПОКУПАЙТЕ СТРАХОВКУ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Свои цифры привел и посол России в Турции Алексей Ерхов. За 1 августа по 30 октября, то есть за три месяца, Сovid-19 обнаружен у 326 российских туристов (в данном случае речь о тех, кто заболел именно в отпуске, а не после возвращения – уточняем, чтобы не было путаницы с данными Роспотребнадзора). 11 наших соотечественников умерли в Турции от коронавируса.

- Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение, - резонно уточняет дипломат, которого цитирует “Интерфакс”. В России только за сутки, 11 ноября, выявлена 21 тысяча случаев коронавируса, 439 человек скончались.

Посол уверен, что “турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов", и советует отпускникам:

- Во-первых, самым настоятельным образом призываю наших туристов приобретать страховой полис, в том числе предусматривающий покрытие расходов на случай коронавирусной инфекции. И чем полнее будет объем покрытия, тем спокойнее и комфортнее вам же будет проводить отдых. И во-вторых, прибывающие в Турцию граждане России должны понимать, что здесь действуют свои законы и правила, в том числе, касающиеся выявления и изоляции коронавирусных больных, их лечения. Они могут отличаться от российских. И если вы сюда приехали, то относиться к этим правилам надо с уважением.

Что это за правила? Как изменился отдых в Турции из-за коронавируса? Журналистка “КП” Ольга Медведева только что вернулась из Кемера и рассказывает о противоречивых впечатлениях.

- Бирюзовое море играет волнами и манит искупаться. Южное солнце, уже не такое жгучее в ноябре, заливает побережье теплым светом. Свежевыжатый гранатовый сок предлагают на каждом углу, а на деревьях зреет хурма. Окончание бархатного сезона в турецком Кемере — лучшее, что может случиться с туристом, у которого в родном городе глубокая осень с дождями и серым небом. Здесь все так же рады русским отдыхающим, но коррективы вносят новые правила, введенные в период коронавируса.

Окончание бархатного сезона в турецком Кемере — лучшее, что может случиться с туристом, у которого в родном городе глубокая осень с дождями и серым небом. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

ПЕРЕЛЕТ: БЕЗ ТЕСТОВ, НО И БЕЗ ЕДЫ

Для поездки в Турцию не нужно никаких дополнительных документов, кроме загранпаспорта и авиабилета. ПЦР-тест для въезда не требуется.

- Температуру в московском аэропорту пассажирам меряли на посадке. Странное дело: получается, если она у вас повышена, то должны развернуть уже после того, как вы прошли все досмотры и паспортный контроль. В самолет пускают только в маске, перчатки не требуют. Но не все выдерживают три с половиной часа с закрытым носом и ртом, многие приспускают маски во время полета. Еда и горячие напитки запрещены. Стюарды разносят только воду. Подготовленные туристы запаслись заранее и развернули бутерброды, как только самолет набрал высоту, - рассказывает Ольга Медведева. - Перед посадкой пассажирам разнесли анкеты, в которых необходимо указать личные данные, информацию о рейсе и наличии/отсутствии коронавируса или его признаках. Впрочем, даже те, кто подкашливал, не признались. Анкеты сделаны с переводом на русский, так что проблем с заполнением ни у кого не возникает. Их собирают те же стюарды и по прилету передают в турецкий аэропорт.

Почему в самолетах не кормят? На рейсах по России – очень даже (если у авиакомпании в принципе в стоимость билета входит питание). Да, на коротких маршрутах дают только сендвичи, но на длинных – и горячее тоже. А что же летящих в Турцию обделили? Может, просто на чартерах экономят?

- Питание на борту убрали по требованию турецкой стороны, это связано с введенным протоколом безопасности, - прокомментировала “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

Турецкие прилавки по-прежнему полны витаминов. Фото: Сергей ЕФИМОВ

НЕТ МАСКИ? ШТРАФ 10 ТЫСЯЧ

- В Турции принято постановление о ношении маски не только в общественных местах, но и на улице, - предупреждает трансферный гид. - Штраф за нарушение в переводе на наши деньги - 10 тысяч рублей.

- А кого-то штрафовали? - интересуются туристы.

- Точно не могу сказать, - признается гид. - Но лучше все же не нарываться.

Полицейские иногда останавливают автобусы и проверяют, сидят ли пассажиры в масках. Но под конец сезона почти все уже расслабились: народа не так много, во всем чувствуется, что курорты скоро перейдут в зимний режим.

- В отелях носить маски не обязательно, - добавляет гид.

- А как же общественные места?

- На отели не распространяется.

Дарья Домостроева подтверждает - строгость турецких мер безопасности компенсируется гостеприимством:

- До штрафов обычно дело не доходит, но замечание сделают.

Мандарины можно есть прямо с дерева Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

Еще раз: на территории отелей маски не обязательны для отдыхающих. Персонал – другое дело, всегда в масках. Если вы из тех, кто любит “тюлений” отдых, и перемещается между номером, рестораном, пляжем и бассейном, - маски будут нужны только в аэропорту и во время трансфера.

Но если хотите гулять по городу, поехать в торговый центр и тем более если летите в Стамбул, а не на морские курорты, - запаситесь масками.

Только что в Турции ввели новую меру: с 12 ноября запрещено курить на улице, в том числе на остановках общественного транспорта и в парках. Запрет борется не с сигаретами, как ни странно. А с тем, чтобы под предлогом перекура прохожие не снимали маски.

Бирюзовое море играет волнами и манит искупаться. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

СХОДИЛ НА ПЛЯЖ – ИЗМЕРЬ ТЕМПЕРАТУРУ

- Температуру в отелях измеряют на входе каждый раз, когда ты возвращаешься с пляжа или прогулки. Даже если выходил в город несколько раз за день, все равно проверят. Это даже неплохо: можно контролировать свое состояние, мало ли что.

На ресепшн - ограждение, чтобы туристы не подходили близко к стойке. Во время нашего отпуска никаких сообщений о том, что кого-то из отеля отправили с коронавирусом в больницу, не было, - продолжает делиться впечатлениями Ольга Медведева.

ОЧЕРЕДИ К “ШВЕДСКОМУ СТОЛУ”

В Анталью и Кемер мы, конечно, летим ради моря и пляжа. Но и ради любимого “Все включено” тоже, что уж лукавить. И если на море коронавирус не повлиял никак – то на All inclusive очень даже.

- Ого, какая очередь! — говорит каждый, кто подходит к ресторану на ужин. И это в хорошем пятизвездочном отеле.

На входе - санитайзер для обработки рук. У «шведских столов» суетятся официанты. По новым правилам, туристам нельзя самим накладывать блюда, как в старые добрые времена. Теперь тут тоже ограждения, гости показывают, что они будут есть, и официанты наполняют тарелки. Конечно, не успевают. Туристы матерятся. По сути, сами на себя: одни не могут решить, будут они мясо или рыбу; другие никак не поймут, из чего приготовлен суп; у третьих дилемма - съесть ли еще одно пирожное на ночь.

- Раньше проще было, - сокрушаются отдыхающие, вспоминая, как сметали со столов горы еды. Не рады и официанты: успей накормить сотни голодных ртов.

При этом:

- социальная дистанция в итоге не соблюдается, так как все толкаются в очередях;

- чай и кофе туристы наливают самостоятельно;

- столовые приборы лежат упакованные на столах, кроме десертных ложек и вилок — их берут из общей корзины – где логика?

- упакованные джемы и мед также все достают сами.

Кафе работают, но только днем Фото: Сергей ЕФИМОВ

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

В соцсетях “ковидный” шведский стол вызвал бурю эмоций. Вот несколько цитат:

“Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку. Что самое неприятное, может сама себе бы я положила одну ложечку, попробовать, а тут сразу накладывают достаточно много, целую порцию”.

“Очередь выстраивалась за 15-20 минут до начала проведения обеда или ужина. Ты невольно начинаешь раздражаться и портить себе настроение, о полноценном отдыхе в такой атмосфере говорить вообще не приходится. Люди выстраиваются в длинные плотные очереди, и безопасность ради которой все это задумывалось, со всеми ее плюсами превращается в один огромный жирный минус”.

“Нам понравилась система питания. Никто не стоит и не копается в каком-либо блюде. Это значительно гигиеничнее, чем когда 300 человек хватают руками одну ложку”.

Напомним: в турецких отелях новые правила действуют с июня 2020 года. Убранная за стекло еда – лишь одна из мер, но она оказалась самой болезненной для наших отпускников.

Для всех гостиниц, где более 50 номеров, получение сертификата «Безопасный туризм» обязательно, без него работать нельзя. В отели регулярно инспектируют.

Южное солнце, уже не такое жгучее в ноябре, заливает побережье теплым светом. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

В ГОРОДЕ: ДЕШЕВО, НО ПОСЛЕ 22 ЧАСОВ ВСЕ ЗАКРЫТО

Все кафе и рестораны Кемера в ноябре еще открыты. Принимают турецкие лиры, доллары и банковские карты. Лежак на пляже, не принадлежащем вашему отелю, - 2,5-3 доллара на двоих. Свежевыжатый гранатовый сок - 1 доллар. А неделя отдыха в пяти звездах - 19000 рублей на человека.

Лежаки на пляжах антисептиком не обрабатывают. А вот столики в прибрежных кафе опрыскивают постоянно. Антисептик стоит также для обработки рук.

Что существенно отличается от России - измерение температуры на входе в магазины. Везде стоит человек т с бесконтактным градусником. Спустить маску с носа не получится даже в примерочной: если увидят посетители или сотрудники, тут же закатят скандал. Хорошо, не штраф.

Еще из ограничений: с 4 ноября рестораны, кафе, спа-центры, хаммамы, концертные залы в Турции работают только до 22 часов. Для отдыхающих в отелях проблем никаких: там рестораны и бары открыты и позже, если это в принципе предусмотрено концепцией питания в отеле. А тем, кто предпочитает ужинать в городе (особенно актуально для Стамбула) – надо успевать до 10 вечера.

По возвращении из Турции придется сдать анализ ПЦР на COVID-19 и отправить его в Роспотребнадзор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПЦР-ТЕСТ

- Не позднее, чем за час до вылета из Турции, нужно заполнить анкету на сайте Госуслуг, что вы отдыхали за границей.

- По прилету надо сдать ПЦР-тест. Можно прямо в аэропорту, там есть точки, где делают обычный (в течение трех дней) и экспресс-тест (в течение пары часов присылают на электронную почту). Можно в любой лаборатории рядом с домом. Самые предусмотрительные заранее, еще до поездки, записываются в поликлиники по месту жительства, чтобы сдать тест бесплатно.

- Результат надо загрузить на госуслуги в течение 72 часов после возвращения. Это не время сдачи теста, а именно передача анализа на сайт! Иначе ждет штраф.

- В самолете на обратном пути вам дадут анкету для заполнения. Не теряйте, после паспортного контроля у вас попросят ее сотрудники Роспотребнадзора.

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