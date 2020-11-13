Дмитрий Песков: Путин круглосуточно работал над заключением мира в Карабахе

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал о заключении перемирия в Карабахе, российской вакцине и поддержке Трампа и Лукашенко.

ТРАГЕДИЯ МИ-24 - ОБЩАЯ БОЛЬ

- Это беда, это трагедия... Это, конечно, боль для всех наших военачальников, людей, которые служат в вооруженных силах, да и, наверное, для всех граждан. Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволила принять эти извинения.

У ПУТИНА БЫЛА КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ

- Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда круглосуточной работы. Это была работа президента Путина. Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном. Это длилось не один день!

Россия дорожит отношениями с обеими странами. Мы с Арменией находимся в ЕврАзЭс, мы с Арменией находимся в ОДКБ, Армения - это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения. И то же самое у нас и с азербайджанцами, и мы дорожим нашей исторической дружбой и с народом Азербайджана, и с народом Армении. И только такой подход позволил России именно играть роль беспристрастного посредника.

ПРЕЗИДЕНТ ОЧЕНЬ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ВАКЦИНУ

- Президент дает очень высокую оценку и "Спутнику", и продукции "Вектора", возлагает большие ожидания по третьей вакцине. Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит.

ПОЗДРАВИМ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА США

- Президент принял решение все-таки дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного. Это абсолютная такая пауза вежливости. Мы ничего не говорим про выборы, мы ничего не говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждем, когда сами американцы провозгласят, не американские СМИ, а сами американцы провозгласят избранного президента.

ЛУКАШЕНКО МЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ

- Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране. Россия много лет поддерживала и субсидировала белорусскую экономику. Это потому что мы ближайшие союзники, два родственных народа, мы дорожим друг другом.

ПУТИН ПОРУЧИЛ СОДЕЙСТВОВАТЬ ВЫЛЕТУ НАВАЛЬНОГО

- Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы раскрыть обстоятельства произошедшего, но, к сожалению, мы встречаем глухую стену непонимания у наших визави. России никто не захотел помогать в расследовании ситуации. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет этого, и что больной - не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно? Вопросов больше, чем ответов.

Разрешение на вылет Навального в Германию давалось, исходя из его состояния. Путин это не решал, он поручил оказать всяческое содействие. Решали врачи.