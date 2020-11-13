Дочь Спартака Мишулина: «Михаил Цивин и Наталья Дрожжина ничего не пытались у нас отнять. Они нам только помогали!»

Дочь актера Спартака Мишулина, Карина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавно продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн рассказал о том, как Михаил Цивин и его супруга Наталья Дрожжина пытались «проделать такой же трюк», как с Баталовыми, с семьей главного Карлсона Советского Союза. Неслучайно же они встали горой на защиту дочери Спартака Мишулина - Карины, когда она яростно судилась с внебрачным сыном своего отца Тимуром Еремеевым. «Видимо, надеялись, что им перепадет какая-то часть наследства», - сделал вывод Рудинштейн. Многие помнят, как в одном из телешоу, посвященном судебным тяжбам между Кариной и Тимуром, продюсер даже подрался с Цивиным. Рудинштейн защищал Еремеева. А Цивин – законную дочь Спартака Мишулина. Кстати, со Спартаком Васильевичем Наталья Дрожжина и ее супруг довольно долго жили в одном доме на Садово-Триумфальной улице. И, скорее всего, действительно дружили.

Ответ на обвинения Рудинштейна не заставил себя ждать. Вот что написала Карина Мишулина у себя в Фейсбуке:

«Мне страшно и стыдно за людей, которые смеют лгать, подло и гнусно и прикрываться нашим именем! А самое главное, это смеет говорить человек, с которым мы вообще слабо знакомы!

Михаил Семенович и Наталья Георгиевна, никогда, повторюсь Никогда! И Ничего не пытались у нас отнять! Они были рядом в сложные для нашей семьи времена, поддерживали и помогали, как могли! За что я всегда буду им благодарна! Лично я никогда ничего плохого от них не видела и не слышала!..

Кинуть камень и добить человека, сегодня круто. Больно только, что в этом хаосе лжи и гнуси, ломаются судьбы... вот так запросто. А толпа, как будто только и ждет следующую жертву, чтобы забить, да побольнее... Больно, что сегодня любого запросто могут облить грязью, оболгать, оскорбить, навыдумывать того, чего не было…».

Напомним, в конце сентября стало известно, что вдова и дочь народного артиста СССР лишились доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, так называемой мастерской Алексея Баталова там же, еще одной квартиры в центре Москвы, а также крупной суммы денег, семейного архива, уникальной переписки Анны Ахматовой. Это имущество оказалось у Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которые после смерти Баталова стали опекать его семью. И, скорее всего, делали это небескорыстно. Баталовы сейчас утверждают, что супружеская пара втерлась к ним в доверие. Против Цивина и Дрожжиной возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Расследование еще продолжается.

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