Коронавирусное обострение: как автоподставщики в пандемию обманывают московских автомобилистов

Случаи афер на дорогах в пандемию только участились, в том числе в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемией автоподставщиков, как оказалось, не напугать. Напротив, случаи афер на дорогах только участились, в том числе в Москве. По мнению экспертов, связано это с тем что ряды уже опытных мошенников пополнили новички: оставшиеся без работы в первую волну самоизоляции и приезжие из стран СНГ, которые из-за закрытых границ не могут вернуться восвояси. Так что автомобилистам стоит быть бдительными.

ЕСТЬ ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Евгений Маслов, водитель с 40-летним стажем до недавних пор был уверен: кто-кто, а он точно на автоподставу не попадется. А случилось все в Москве 8 ноября, в тот момент, когда мужчина ехал по Новорижскому шоссе в сторону центра.

- Движение было в формате полупробки, 25-40 километров в час. Вдруг справа кто-то начал навязчиво сигналить. Поворачиваю голову, это, оказывается, меня зовут. Водитель на подержанной иномарке синего цвета, открыв окно, знаками показывает, что у меня не в порядке переднее правое колесо. Я тоже опускаю стекло, он кричит: «У вас там искрит. Сейчас взорваться может. Давайте к обочине, я помогу», - рассказал автомобилист.

Евгений признается, что разволновался, но сразу тормозить не стал.

- Еду дальше и анализирую. Вроде бы, машину не ведет. Запахов горелых не ощущаю. Тут опять мне сигналят. На сей раз другая старенькая иномарка, теперь серого цвета, поравнявшись со мной, подает сигнал бедствия. И другой добрый человек знаками показывает: быть беде, причаливай быстрее к обочине, - рассказал Евгений.

В итоге москвич остановился. Его тут же окружили спасатели из двух иномарок. Четверо джигитов стали кричать, что нужно срочно открыть капот. И только в этот момент москвича осенило — что-то тут не так! С колесом все было в порядке, и с чего вдруг столько внимания. Он быстро сел в машину и поехал в ближайший автосервис. Никаких поломок там не нашли, еще и похвалили, мол молодец, дядя: не попался на удочку мошенников. Евгений в тот же день передал госномара подозрительных иномарок гаишникам, но те выслушали без энтузиазма и честно признались, что искать «добрых» людей не будут.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Отвечает автоэксперт, адвокат, подполковник юстиции в отставке Максим Власов:

- Это старая классическая схема автоподставы, известная под кодовой фразой «Дым из-под капота». Довести замысел до конца мошенникам не дал вовремя опомнившийся водитель. Рассказываю, что было, если бы он все-таки открыл капот. Злоумышленники незаметно впрыснули масло-отработку или другую жидкость, которая тут же начала бы дымиться. Разобраться в том, что же случилось с машиной, в этом случае может далеко не каждый. Затем начинается самое интересное: элементы психологического давления в сочетании с ловкостью рук. Пока вы осматриваете двигатель и пытаетесь понять, откуда же дымит, участливые помощники предлагают достать тряпку и проверить уровень масла. Вы достаете щуп и слышите охи и ахи, как же все плохо. Скорее всего, после этого машина вообще не захочет заводиться, так как пока вы искали тряпку, с катушки зажигания стянули высоковольтный провод. Ваше авто могут вывести из строя и другими способами, но не будем их перечислять. А дальше, о чудо один из автоподставщиков окажется механиком. Он прямо на месте починит машину. Не бесплатно, конечно. В такой ситуации совет один: не вступать в диалог и незнакомцами, которые якобы хотят помочь и сразу ехать в автосервис.

ПОЧЕМ?

Таким способом могут развести на 25 - 100 тысяч рублей. Сумма зависит от марки вашего автомобиля, по которой оценят вашу платежеспособность.

СЕРВИЗ ХРУСТАЛЬНЫЙ, ТРИ МАГНИТОФОНА ИМПОРТНЫХ….

Эта авария, а точнее автоподстава стала первой за годовалый стаж вождения 25-летней москвички. Все случилось на Можайском шоссе, вечером, 13 сентября. Наталья Горохова на своей малолитражке «Кия» ехала в крайнем правом ряду.

- Скорость была километров 60, не больше, поток машин плотный. В зеркало заднего вида я заметила «Мерседес», который агрессивно притирался к бамперу моей машины. Ну думаю, спешит человек, с кем не бывает. Но в какой-то момент он объехал меня слева и резко перестроился прямо передо мной. А дальше машина просто резко затормозила. Я как могла пыталась уйти от столкновения, но в итоге простите, слегка поцеловала его в зад, - рассказала Наталья.

Удар, по словам женщины, был несильным: на обоих машинах остались только небольшие царапины.

- Первое что сделал мужчина, вышедший из «Мерседеса», открыл багажник. Он стал кричать: «смотри, дура, что ты натворила». Я заглянула внутрь, а там коробка с посудой, которая вдребезги разбилась, - рассказала москвичка.

По словам женщины, повреждения машины и сама авария водителя не волновали.

- Он сказал, что царапины это все фигня, но за сервиз, а он оказался чешским я должна заплатить. Говорил, что купил его недавно и даже чек показал: на 50 тысяч рублей. Я в тот день как раз зарплату получила и с дуру перевела ему эти деньги на банковскую карту. А ДТП мы оформлять не стали, он сам на этом настоял. Ну я в тот момент реально считала, что сама виновата, ехала-то сзади и мне точно пришлось бы отвечать за несоблюдение дистанции.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Отвечает автоэксперт, адвокат, подполковник юстиции в отставке Максим Власов:

- Это новый тип автоподстав, построенный на старой схеме «паровозик». Обычно всегда виноват тот, кто сзади: не соблюдал дистанцию и доказать обратное сложно. Но если раньше мастера подрезаний просто разводили на деньги за повреждения машины, то теперь схему дополнили багажными ценностями. Первые такие автоподставы появились в Москве примерно полгода назад. Как это работает? Мошенники заранее кладут в багажник разбитые предметы: вазы, часы, сервизы, потом провоцируют столкновение. Как правило, интересует их только ущерб от якобы разбитых ценностей, причем всегда при себе у них есть чек, липовый как вы уже догадались. Совет в такой ситуации один: оформлять ДТП по всем правилам. Даже если инспекторы ГИБДД внесут в протокол разбитые в багажнике предметы, в суде можно будет провести экспертизу их стоимости. Поверьте, окажется что это не чешская ваза, а китайская за 100 рублей.

Автоэксперт, адвокат, подполковник юстиции в отставке Максим Власов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОЧЕМ?

В багажнике вполне может оказаться и фальшивый антиквариат, в таком случае могут развести на сумму до 500 000 рублей.

А ПЕШЕХОД-ТО АРТИСТ

Страшный сон любого автомобилиста — сбить пешехода, случился с москвичом Владимиром Нестеровым этим летом. Пенсионер со стажем вождения 40+ днем двигался по улице Циолковского, что в районе метро Тушинская.

- Откуда взялся этот человек, я ума не мог приложить. Притормозил в плотном потоке и моргнуть не успел, как на моем капоте растянулся мужчина. Стыдно сказать, но я тогда так разволновался, что сам за сердце схватился. Думал, все получу второй инфаркт, - рассказал Владимир Алексеевич.

Автомобилист сразу вышел, чтобы помочь пешеходу. По его словам, мужчина жаловался на боль в руке и груди, говорил, что у него перелом ребер. Но странное дело, от скорой он наотрез отказался.

- И я и другие автомобилисты, которые остановились, чтобы помочь, предлагали ему скорую. Но он упорно отказывался, а потом сам сел в мою машину и уже там начал говорить про деньги. На лечение он попросил 30 тысяч рублей. Ну я и согласился. Правда, с собой такой суммы у меня не было и пришлось вместе ехать домой, за деньгами, - рассказал автомобилист.

Только вечером пенсионер рассказал о случившемся сыну. Тот быстро раскусил автоподставу.

- Я по соцсетям стал искать очевидцев этой аварии. И через пару дней мне ответила женщина, которая видела, как это мужик буквально запрыгнул на капот машины отца. Заявление в полицию мы написали, но дело не возбудили и самого артиста-пешехода не нашли, - добавил сын жертвы автоподставы Валентин Нестеров.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Отвечает автоэксперт, адвокат, подполковник юстиции в отставке Максим Власов:

- Автоподставы с пешеходами известны еще с 80-х годов. Но популярнее среди аферистов от этого они не стали. Как правило, в жертвы мошенники выбирают людей старшего поколения. Их они вычисляют в том числе по маркам автомобилей: выбирают «Нивы», «Рено» и другие авто, которые пользуются особой популярностью у пенсионеров. Автоподставщики вовсе не камикадзе, они всегда четко контролируют ситуацию на дороге и чаще всего бросаются под колеса либо машин, двигающихся со скоростью 2-3 километра в час, либо вовсе стоящих на месте. Автомобилисту в такой ситуации важно, несмотря на все аргументы пешехода, вызвать скорую и полицию. Поверьте, автоподставщика после таких ваших действий как ветром сдует.

ПОЧЕМ?

В зависимости от актерского мастерства пешеходы-автоподставщики разводят водителей на суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

ЗНАЙ!

Как огня автоподставщики боятся машин с видеорегистраторами. По мнению экспертов, лучше всего иметь два таких гаджета: переднего и заднего вида. Такого тюнингованного автомобилиста нагреть уже не получится. Кстати, стоят приборы недорого от 2000 рублей.