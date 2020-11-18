Школьники против микропластика: Кто поддерживает российскую молодежь в заботе об экологии

В Мурманске школьники оборудовали экологическую тропу, которая пользуется популярностью у горожан. Фото: АНО «Институт консалтинга экологических проектов»

5 - 7 ноября в Москве прошел Всероссийский юниорский водный форум, в котором традиционно участвуют молодые специалисты, профессионалы и эксперты водохозяйственной отрасли. Участники мероприятия обсуждают проекты по охране и восстановлению водных ресурсов, разбирают отраслевые вопросы на семинарах, круглых столах, в командных играх с участием представителей бизнеса, экологических организаций и органов государственной власти.

В этом году на Всероссийский водный форум, который поддерживают Росводресурсы, собралось 400 человек от 14 до 20 лет. Большинство - онлайн. Но это не помешало участникам форума познакомиться с самыми успешными проектами финалистов Водного конкурса.

Пластика больше, чем кажется

Знакомьтесь! Старшеклассник из Самары, учащийся областного детского эколого-биологического центра Михаил Никоноров стал победителем Российского юниорского водного конкурса-2020. Гран-при - «Золотую рыбку» - он получил за проект «Ферромагнитная жидкость в борьбе с микропластиком в сточных водах».

«В повседневной жизни пластика значительно больше, чем кажется. Он в зубной пасте, скрабах, чистящих и моющих средствах,- пояснил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Микрочастицы повышают потребительские свойства бытовой химии. Технологического решения по их улавливанию в процессе очистки стоков в мире еще нет: характер и размер частиц не позволяют распознать их».

Школьник проанализировал сточные воды одного из салонов красоты и обнаружил частицы микропластика, которые содержатся в красителях для волос. Как раз здесь и пригодилась ферромагнитная жидкость. Михаил выяснил, что под действием магнитного поля она начинает притягивать частицы микропластика к частицам магнетита.

Очищать сточные воды от микропластика сможет специальная адсорбционно-магнитная конструкция, которую спроектировал школьник. По его задумке, устройство можно будет установить под раковиной - так оно будет выводить вредные вещества из сточных вод.

«Частицы пластика собирают вокруг себя тяжелые металлы и переносят различные, в том числе, патогенные бактерии. В организм человека через пищевые цепи ежедневно попадает множество микропластика», - рассказывает руководитель Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

Воплотить инновационную идею в жизнь Михаилу поможет Водный конкурс.

Зачем тратить водопроводную воду, чтобы мыть велосипеды? Для этого в Калининграде подростки собирают дождевую воду. Фото: АНО «Институт консалтинга экологических проектов»

«Без преувеличения - огромные перспективы»

Какими должны быть проекты? Экономически приемлемыми, экологически значимыми и решать локальные проблемы загрязнения окружающей среды. Также важно, чтобы задумки школьников легко можно было использовать в других регионах страны.

«В 2020 году мы закладываем в рамках Водного конкурса новый современный подход для поощрения природоохранной деятельности молодежи: систему поддержки и продвижения стартапов. Это поможет развить инновационный потенциал участников, - сообщила руководитель Российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова. - Новые идеи и проекты старшеклассников, такие, например, как создание мини-установок по улавливанию микропластика в сточных водах предприятий малого бизнеса, могут стать прорывным в решении экологических и социальных проблем городов и посёлков нашей страны, а затем выйти на конкурентный международный рынок»

Росводресурсы уже 16 лет содействуют проведению Водного конкурса, участие в котором принимают представители Министерства природы и экологии России, Федерального агентства водных ресурсов, Министерства иностранных дел РФ, Центра развития водохозяйственного комплекса, а также представители науки и экологических организаций.

«Мы активно поддерживаем перспективные идеи молодежи, которые помогают сохранить реки и озера чистыми, - отметил директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин. - Мы видим, насколько отчетливо российским студентам и школьникам видна ценность воды. В совершенствовании отрасли, без преувеличения, огромные перспективы».

Обеспечение безопасности

Почему проведение данного форума так важно для Росводресурсов? Во-первых, это развивает экологическое просвещение в стране.

«Это отдельный блок нашей деятельности, - подчеркнула руководитель аналитического отдела национальной и международной практики Росводресурсов Кира Галенко. - Мы постоянно подбираем новые инструменты, чтобы не просто донести до широкой аудитории, что происходит с водой в стране, но и познакомить с перспективами работы в отрасли. Вода сегодня - новая нефть, и для человечества, в целом, она бесценна».

Во-вторых, мотивация молодых людей на создание новых технологий для успешной работы отрасли. Росводресурсы уже сейчас задумываются о новых кадрах. Поэтому и не упускают из виду лучших участников Водного конкурса. Может, их проекты предложат доработать, чтобы реализовать в будущем, а может, школьников пригласят на практику в Федеральное агентство водных ресурсов.

«Нашей сфере нужны не только гидрологи и экологи, необходимы также программисты, маркетологи, IT-специалисты», - продолжила Кира Галенко.

Применение цифровых технологий в сфере управления водными ресурсами - еще одно важное направление цифровизации отрасли.

Процессы, на которых сейчас сосредоточены специалисты Росводресурсов, отвечающие за цифровую трансформацию, повысят эффективность межведомственного взаимодействия. В первую очередь, это касается обеспечения безопасности населения страны и, конечно, упрощения предоставления услуг.

Защищать экологию необходимо с детства. Фото: АНО «Институт консалтинга экологических проектов»

ВАЖНО!

Лучшие проекты

1 В 2018 году два старшеклассника из Мурманска оборудовали эколого-образовательный маршрут вдоль Семёновского озера в северной части города. Авторы проекта хотели повысить экологическую культуру горожан - для это на всем протяжении тропы установили специальные стенды с информацией о разнообразии природы в регионе. Идея школьников заинтересовала спонсоров и местные власти. Они помогли воплотить задумку в жизнь. И вот уже третий год эколого-образовательный маршрут протяжённостью 5 км популярен у горожан.

2 В 2015 году школьники из Калининграда показали пример рационального использования природных ресурсов. Они подумали - зачем тратить лишнюю воду, чтобы полить растения на школьном дворе или помыть велосипеды? Ведь для этого можно использовать дождевые осадки. Жидкость решили собирать в специальные ёмкости, их установили возле двух корпусов учебного заведения. Станции по сбору воды работают до сих пор.

3 В 2008 году учащийся технического лицея в Нижнекамске республики Татарстан придумал, как решить проблему с нехваткой питьевой воды в учебном заведении. Закупка бутилированной воды обходилась лицею в крупную сумму - больше 300 тысяч рублей в год. А пить воду из-под крана было нельзя - на местных водопроводных станциях нужно совершенствовать технологию очистки. Тогда школьник решил убрать лишние примеси с помощью отдельных установок глубокой очистки. Так 4-х ступенчатая система фильтров появилась в школьной столовой. Водоочищающим устройством охотно пользуются ученики и сотрудники лицея - а это около 4000 человек.