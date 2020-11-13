Павел Крашенинников: Истории Госсовета более 100 лет, теперь это образование усовершенствуется

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович! Вас можно поздравить еще с одним проектом, который поступил в Госдуму, который вы давно ждали (и мы тоже). Это - о Госсовете.

- Да, о Государственном Совете Российской Федерации. Законопроект уже принят в первом чтении.

- У нас же был Госсовет. Он что, без закона работал?

- Госсовет был создан в соответствии с Указом президента 20 лет назад. Это образование зарекомендовало, показало себя с хорошей стороны, и мы эти нормы Указа и положения о Госсовете использовали, безусловно, при подготовке закона.

Теперь это образование выходит на новый уровень. И в Конституции появилась норма, что Госсовет работает в соответствии с федеральным законом.

- В Большом Кремлевском дворце висит картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного Совета». Кстати, в законопроекте исторический аспект никак не отражен?

- Ну, конечно, опыт изучается. Первое заседание Госсовета состоялось 1 января 1810 года.

Этот орган проработал до Февральской революции 1917-го, то есть история его - больше 100 лет.

В советское время пробовали сформировать свой Госсовет, но - ничего не вышло. Да - воссоздать этот орган, наполнить его новым содержанием удалось уже при президентстве Владимира Путина.

Теперь это образование усовершенствуется.

По проекту, который мы приняли в первом чтении, видно, что не будет дублирования функций Совета Федерации, компетенции Совбеза.

И ещё - Госсовет не обладает правом законодательной инициативы, но он рассматривает разные проблемы внутренней и внешней политики.

Если говорить о составе, срез такой - больше региональный, потому что основная часть членов Госсовета – губернаторы и руководители республик.

- Я присутствовал на нескольких заседаниях, правда, освещал работу не столько Госсовета, сколько - заседаний его президиума.

- Да, в законе тоже это есть. Оперативная работа возлагается на президиум. Ну и, конечно, там будут рабочие группы, комиссии и так далее.

- Очень интересно все это проходило в регионах, когда были выездные заседания президиума.

- В законе это тоже предполагается. Все прописано.

- Но были же ведь и споры - как реорганизовать работу Госсовета.

- Нет, дискуссии. И - нешуточные. По поводу того – что Госсовет будет, может быть, заседать в каком-то другом городе, что появится свой аппарат. Нет, аппарат - сотрудники Администрации президента, место расположения – Москва.

А что касается выездных заседаний президиума - эта работа - по мере необходимости - может проводится в разных регионах.

- На картине Репина, по-моему, 81 член Госсовета. А у нас сколько будет?

- Во-первых, это - все губернаторы. А, прежде всего - президент, премьер-министр, глава президентской администрации, руководители палат Федерального собрания. Ну, перечень не закрыт, это все-таки орган, который формирует президент - он может, при необходимости, ещё кого-то включить в состав Госсовета своим указом.

- Кого именно?

- Например, там прямо написано, что, возможно, и представители из думских фракций политических партий тоже могут войти.

- Ну, а какие-то запреты имеются - перед кем будут закрыты двери Госсовета?

- Там есть такие традиционные ограничения – чтобы у членов Госсовета не было двойного гражданства, счетов за границей.

- Когда вы примете этот законопроект и передадите в Совет Федерации?

- Мы планируем уже в ноябре свою работу закончить.

В этом году, думаю, все получится.

- А картину художникам заказывать не собираетесь – «Заседание нового Госсовета»?

- Картину - маслом? Пока - нет. Я таких намерений не знаю. Но на самом деле хорошая идея...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госсовет в России: каким он был при царях и каким может стать сегодня

Президент предложил, чтобы в Конституции был узаконен новый орган - Государственный совет. Хотя ему больше двух веков! «КП» обратилась к экспертам (подробности)