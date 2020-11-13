Глава Приамурья Василий Орлов: «Мы готовы ввести доплаты для студентов, чтобы у них появилось желание остаться и работать в селе»

Губернатор Василий Орлов посетил новые мастерские Амурского аграрного колледжа. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область готова вводить новые меры поддержки для студентов колледжей, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров в регионе. Об этом губернатор Василий Орлов рассказал во время визита в Амурский аграрный колледж. 13 ноября глава Приамурья осмотрел новые учебные залы, оборудованные для практических занятий студентов. Пять современных мастерских открылись на базе колледжа благодаря победе в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

На модернизацию колледжа из федерального бюджета было направлено около 44 миллионов рублей. Еще 13 миллионов выделил регион. Четыре мастерских - «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Ветеринария» и «Сити-фермерство» – были оборудованы в Благовещенске. Площадка «Сельскохозяйственные биотехнологии» расположилась в подразделении колледжа в поселке Серышево.

По словам Василия Орлова, одна из приоритетных задач властей региона – создать возможности для того, чтобы молодежь получала именно те профессии, которые сегодня востребованы работодателями.

- В Приамурье наблюдается большой дефицит кадров рабочих профессий. Сегодня насчитывается порядка 50 тысяч вакансий, из которых порядка 40 тысяч в отрасли строительства. Целый ряд отраслей систематически испытывают нехватку квалифицированных кадров, среди них и сельское хозяйство. Наша задача - подготовить такие кадры, которые бы удовлетворяли по своим компетенциям работодателей, - подчеркнул губернатор.

Не менее важно создать достойные условия для молодых специалистов, чтобы вчерашние студенты, освоившие новые профессии, были заинтересованы в том, чтобы жить и работать на селе. Василий Орлов подчеркнул: в Приамурье действует немало мер поддержки для молодежи, и региональные власти готовы вводить новые льготы. Например, дополнительные выплаты для студентов, проходящих дуальное обучение (когда теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте).

- Открытые на базе аграрного колледжа лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, позволят готовить студентов с учетом современных реалий производства, и сделают выпускников колледжа востребованными на рынке труда. В настоящее время в области реализуется большой набор мер поддержки. Выплачиваем 150 тысяч рублей единовременно для молодых специалистов, - рассказал Василий Орлов. - Имеются специальные ипотечные программы, это и «Сельскохозяйственная ипотека» и «Дальневосточная ипотека», которые позволяют молодым специалистам обеспечить себя жильём в сельских территориях. Мы готовы дополнительно рассматривать доплаты студентам, которые проходят дуальное обучение, с помощью этих мер у студентов появится желание остаться и работать на предприятии в селе, тем самым снимем дефицит кадров, который сейчас имеется.

На базе Амурского аграрного колледжа открылись лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурский аграрный колледж уже получил около 60% оборудования, закупленного для новых мастерских. В учебных залах появились новые трактора, пресс-подборщики, анализаторы молока, лаборатория ПЦР, анализаторы клейковины, лабораторный комплекс по исследованию почвы, фармакологическая лаборатория, гидропонная установка. С помощью современной техники будущие аграрии освоят профессиональные компетенции в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты «WorldSkills Russia». Полученные знания и профессиональный опыт позволят амурским студентам успешно конкурировать на современном рынке труда.

Приамурье активно модернизирует техническую базу средне-специальных учебных заведений. Ранее новые мастерские открылись в Амурском педагогическом колледже. Более 12 млн. рублей было направлено на оборудование площадок по направлениям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Физическая культура спорт и фитнес». А в прошлом году современные мастерские появились в Амурском колледже сервиса и торговли. В рамках нацпроекта «Образование» колледж получил дополнительное финансирование на создание мастерских по пяти направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет».