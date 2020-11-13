В Нью-Йорке ужесточают карантин

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил ужесточить ограничения, связанные с пандемией Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил ужесточить ограничения, связанные с пандемией. Теперь питейным заведениям предписано закрываться не позже 22:00 по местному времени.

В число «рассадников» коронавируса губернатор включил и спортзалы.

«Заведения с лицензией штата на торговлю спиртным, включая бары и рестораны, должны завершать свою работу в 22:00. Спортивные залы также закрываются в 22:00», – объявил губернатор.

Еще одной мерой по предотвращению распространения опасной инфекции стало ограничение количества посетителей: теперь в заведении не должно находиться более десяти человек одновременно.

Кто должен следить за исполнением новых требований и каким наказаниям будут подвергнуты нарушители, Куомо не сообщил. Однако пригрозил, что в случае роста числа заражений на территории штата будут введены дополнительные запреты. Например, предприятия общепита могут обязать обслуживать посетителей исключительно вне помещений.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев COVID-19 на территории США превысило 10,4 миллиона, более 241 тысячи из них закончились летально. Нью-Йорк занимает четвертую строчку списка – в штате выявлено свыше 540 тысяч заболевших.

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