В Туле пьяный инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности на дороге протаранила автомобиль на перекрестке

47-летняя Светлана В.* мчала на большой скорости за рулем своего Volkswagen Golf. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ночью 11 ноября в Тульском районе Заречье произошло жесткое ДТП. 47-летняя Светлана В.* мчала на большой скорости за рулем своего Volkswagen Golf. Женщина увидела, что на перекрестке загорелся красный сигнал светофора, но решила попробовать проскочить. В эту самую секунду по соседней улице ехал 35-летний Сергей К.* на своем Citroen. Мужчина не заметил нарушительницу и спокойно выехал на перекресток под разрешающий свет светофора. В этот момент машина Светланы на полном ходу врезалась в бок автомобиля Сергея. Удар получился такой силы, что Citroen отбросило в сторону и перевернуло на бок. Очевидцы произошедшего сразу же бросились на помощь участникам ДТП. Прохожие увидели, что дело плохо, есть пострадавшие, и срочно вызвали на место экстренные службы, полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место медики оказали помощь двум пострадавшим: пассажирке нарушившего «Голфа» 32-летней Анастасии П.* и пассажиру Ситроена 24-летнему Ивану Н.* У девушки были зафиксированы травмы головы, закрытая черепно-мозговая травма и травма левого коленного сустава. Ее сразу же госпитализировали в городскую больницу. Молодой человек получил травмы головы, закрытую черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место полицейские стали опрашивать участников ДТП. В ходе разговора с 47-летней виновницей аварии Светланой В.* оперативники заметили, что женщина странно себя ведет, а в салоне ее автомобиля чувствуется запах алкоголя. Оперативники предложили Светлане пройти медицинское освидетельствование на опьянение, но женщина категорически отказалась.

«Оперативники стали проверять документы женщины, пробивать по базам ее данные. Тогда и вскрылась важная деталь - оказалось, что устроившая серьезную аварию Светлана сама сотрудник полиции. Да еще и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Туле», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские проводят проверку и расследуют произошедшее ДТП. Оперативникам предстоит установить все детали случившегося. Какое наказание понесет сотрудник полиции, устроившая ДТП с пострадавшими в состоянии алкогольного опьянения, а также отстранена ли инспектор ГИБДД Светлана В.* от работы - в настоящее время неизвестно.