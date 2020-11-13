«Сопьемся»: Россияне выступили против продления новогоднего отдыха до 24 января

Россия не хотят продления новогоднего отдыха Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях партия «Коммунисты России» обратилась к правительству с предложением продлить новогодние каникулы на две недели, чтобы на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 избежать переполненных больниц. По задумке партийцев, эти дни должны быть полностью оплачены работодателем.

Поддерживают ли эту инициативу россияне? Как выяснилось, далеко не все. Каждый третий выступил резко против, сообщили в компании Superjob, которая провела соответствующий опрос в разных городах страны.

Почему народ в таком количестве против лишних оплачиваемых выходных? Вот самые популярные ответы:

- «Слишком расслабляет народ. Производительность труда падает»;

- «Зимой? С сохранением зарплаты? Уже так делали весной. И что? Многие сохранили работникам зарплаты?.. Просто поувольняли народ»;

- «Сопьются. Наш народ не умеет нормально отдыхать!»;

Даже те, кто поддержал предложение, оговаривались: «Идея хорошая, но кто за это все будет платить?»

Стоит ли надеяться на то, что власти поддержат коммунистов? По мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета, доктора экономических наук Александра Сафонова, все эти предложения — путь в никуда.

- 24 выходных дня остановят экономику. Мы потеряем месяц с точки зрения производства ВВП, - объясняет экономист. - При этом абсолютно непонятно, откуда работодателям взять деньги на выплату отпускных. Большинство компаний, которые связаны с бизнесом предоставления услуг, в результате первого локдауна потеряли много денег и до сих пор не смогли восстановиться. Многие из этих предприятий в долгах. И если будет реализована концепция коммунистов, это приведет к возникновению массовой безработицы. По сути, мы усугубим ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Поскольку работодателям неоткуда взять деньги на отпускные, они будут увольнять сотрудников. Более того, такое предложение спровоцирует работодателей уходить в тень, чтобы в будущем не сталкиваться с такого рода обязательствами.

Также, по словам Сафонова, в условиях нестабильности внешних рынков нефти, газа, металлургии, руды, угля, дополнительный отпуск увеличит стоимость этой продукции, а значит, сделает ее неконкурентоспособной, снизит возможности сбыта за рубежом.

- Поэтому так много людей против. Они адекватны, так как понимают, во что это выльется. Многие потеряли работу в результате первого локдауна. И естественно, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, более взвешенно подходят к оценке таких предложений. Нельзя тешить себя надеждами, что деньги на такие каникулы можно взять из воздуха, - заключил доктор наук.