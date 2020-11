«Какой прекрасный бал во время чумы»: Максим Галкин высказался о светской вечеринке «Человек года»

Телеведущий Максим Галкин. Фото: Марина БЕЗБОРОДОВА

Вчера, 12 ноября, в Москве прошла ежегодная премия журнала «GQ» - светские львы и львицы блистали бриллиантами и дорогими нарядами. В приглашениях было напоминание – если чувствуешь себя плохо, то лучше останься дома, дорогой гость. Этой рекомендацией воспользовалась Елена Летучая, у которой накануне поднялась высокая температура, и она сожалела, что не придет. Остальные пришли.

Церемонию посетили и счастливые обладатели антител к коронавирусу Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Многие участники из года в год появляются на этом празднике роскоши и гламура. Были в этом году и новички – «открытие года» блогер Даня Милохин, «музыкант года» Моргенштерн. «Людьми года» назвали российских врачей. Ну а потом для награждений на сцену вызывали привычных героев – артистов, продюсеров, музыкантов. Были музыка и импровизированные танцы светской тусовки…

Все подобные гламурные премии в этом году отменили по всему миру. Почему в разгар пандемии и на фоне ежедневного роста цифр заболевших коронавирусом, решились проводить «GQ Человек года» - неизвестно.

Мнения многих простых людей выразил Максим Галкин, который не стесняется говорить непопулярную среди своих коллег правду. Галкин написал комментарий к красочным фото с церемонии, которые опубликовал в своем инстаграме Филипп Киркоров: «Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время! P.S. Это ни в коем случае не персональная претензия к тебе, Филипп. Просто я бы на месте организаторов этой ярмарки тщеславия полностью переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид и наградил бы только медиков».

Мнения многих простых людей выразил Максим Галкин

В комментариях схожей позицией поделился директор многих российских артистов Табриз Шахиди: «Если там не было медиков, то все грустно. Итоги не смотрел. Прости».

Кстати, после премии часть звезд (Агата Муцениеце, Анна Седокова и другие) отправились отплясывать на вечеринку в бар - The Show Must Go On.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премия GQ «Человек года»: экстремальное декольте Седоковой, парни с маникюром и Элтон Джон за кулисами

В последние часы перед светским локдауном звезды успели блеснуть в свете софитов (подробности)