Водка, коньяк и шампанское с нового года подорожают: что будет с качеством

В 2021 году подорожает в России алкоголь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на водку, коньяк и шампанское с 1 января 2021 г. станут выше— такой приказ выпустил Минфин.

Так, самая дешевая поллитровка белой станет стоить 243 рубля — это на 5,7% выше, чем нынешние 230 руб. Самый доступный коньяк подорожает до 446 руб. за бутылку ноль-пять (рост составит 3%). И на те ж 3% больше придется платить любителям дешевого шампанского — бутылка 0,75 обойдется как минимум в 169 рублей.

То, что следом поднимутся цены и в более дорогих сегментах — это понятно. Как понятно и то, что в результате поток алкогольных денег в бюджет тоже увеличится. А станем ли меньше пить?

- Нет, это чисто экономическая мера, на потребление алкоголя это никак не повлияет, - ответил kp.ru Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. - Слишком невелики изменения, к тому же цена не слишком влияет на потребление алкоголя — если не хватает денег, люди, кому надо, переходят на суррогаты, активизируется рынок нелегальной продукции.

- А качество лучше станет?

- На качество подорожание тоже не окажет никакого влияния. Если к водке вопросов нет, то коньяк по такой низкой цене нормальным быть не может. Равно как и игристые вина. Если раньше, до введения системы ЕГАИС, считалось, что минимальная цена отсекает фальсификат, то сейчас легальность обеспечивает система ЕГАИС. Но что для нас с вами это значит? Только то, что с продукции уплачен акциз. А какого качества эта продукция — акциз гарантии не дает.