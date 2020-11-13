Протесты оппозиции в Ереване 13 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

В Ереване оппозиция вновь проводит акцию, добиваясь отставки премьер-министра. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В пятницу, 13 ноября 2020 года, в Ереване члены армянской оппозиции, недовольные действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, запланировали провести новый протестный марш. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию протестов.

Напомним, в ночь на вторник, 10 ноября, главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении карабахской войны. Согласно документу, с 00.00 часов стороны прекратили огонь, в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев. Баку и Ереван остановились на занятых ими позициях.

Недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана. После заявлений о договоренностях по Нагорному Карабаху протестующие ворвались в здание правительства Армении. Они выломали двери здания правительства и ворвались внутрь. На первом этаже разбили несколько стекол.