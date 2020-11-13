Есть ли шансы у Андрея Кончаловского получить «Оскар»

Кончаловский хорошо известен в США, где сам снимал кино в 1980-е годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выдвижение именно этого фильма так называемым «российским оскаровским комитетом» (он состоит из режиссеров и продюсеров, награжденных или номинированных на «Оскара», а также удостоенных главных призов международных фестивалей категории «А») было весьма предсказуемым. У него действительно наибольшие шансы. Это самый титулованный российский фильм года, уже удостоенный спецприза жюри в Венеции и приза за лучшую режиссуру на не столь важном, но проходящем в США фестивале в Чикаго. Кроме того, у фильма есть зарубежный прокатчик, но насколько он будет готов вкладываться в рекламную компанию - вопрос открытый.

Важно, что Кончаловский хорошо известен в США, где сам снимал кино в 1980-е годы, хоть последнее время он и кроет Америку почем зря, о чем академики, впрочем, едва ли наслышаны.

«Дорогие товарищи!» - один из лучших фильмов знаменитого режиссера Фото: кадр из фильма

Последний раз от России режиссер выдвигался на «Оскара» в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" с фильмом «Рай», и несмотря на хорошую западную прессу и наличие "Серебряного льва" за лучшую режиссуру, полученного в той же Венеции, в номинацию не попал. Отчетливо выраженная гуманистическая идея фильма и часто бьющая наповал тематика Холокоста тоже почему-то в этот раз не сработали.

«Дорогие товарищи!» - один из лучших фильмов знаменитого режиссера, но он еще более «специальный» - посвящен событиям 1962 года, когда в городе Новочеркасске по приказу коммунистической власти был расстрелян бунт местных жителей. Академики «Оскара» едва ли знакомы с этим событием (как, впрочем, и большинство российских зрителей), но их может взять за живое универсальный пафос картины и человеческая история поиска матерью пропавшей на демонстрации дочки.