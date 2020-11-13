«Она была готова его на органы отдать»: Найдена суррогатная мама, через которую украинка продала новорожденного сына в Москве

24-летняя Марина Стрепцова хотела продать своего новорожденного ребенка. Фото: ГСУ СК РФ по Москве

В пятницу, 13 ноября, столичный следственный комитет предъявил обвинение 24-летней жительнице Украины Марине Стрепцовой, которую обвиняют в тяжком преступлении – продаже новорождённого ребенка. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, как развивались события. 12 ноября Марина с ребенком пришла на встречу с потенциальными покупателями в один из ресторанов в районе Тушино, что на северо-западе Москвы. Женщина получила 500 000 рублей, именно в эту сумму она оценила сына и написала расписку, мол на дитё больше не претендую. После этого мамашу-кукушку арестовали, и только тогда она узнала, что потенциальными мамой и папой ее сына были полицейские.

Сына Марина оценила в 500 000 руб. Фото: ГСУ СК РФ по Москве

ПРОСТО ТАК В ХОРОШИЕ РУКИ НЕ ОТДАМ!

А началось все почти месяц назад, когда Марина была на восьмом месяце беременности. Женщина задумала продать ребенка, но не будь дурой, вешать объявление на Авито (такое, кстати, тоже бывает) не стала. Украинка, которая уже больше пяти лет живет в Москве, решила пойти другим путем. В интернете она стала искать агентов по подбору суррогатных мам (женщин, которые вынашивают малышей из пробирки - Ред). Таких объявлений в открытом доступе тысячи.

- Первое сообщение от нее я получила 19 октября. Сначала я подумала, что женщина действительно хочет стать суррогатной мамой. Предложила ей заполнить анкету, пройти анализы. Но тут она меня огорошила: мол она уже беременна, — рассказала kp.ru агент по суррогатному материнству из Нина Дмитрушкова. – Мы созвонились, и она объяснила, что ищет родителей для своего ребенка. Я спросила, отдаст ли она его просто так, как говорится в добрые руки. Но в ответ меня просто убил: 500 000 рублей, вот цена, которую она назвала за ребенка. А теперь представьте, каково мне было оказаться в такой ситуации. И послать ее не могу, потому что она возьмет и ребёнка убьет и всю эту мерзость про торговлю детьми слушать мне было просто невыносимо.

Фрагмент переписки. Фото: личный архив Нины Дмитрушковой

Фрагмент переписки. Фото: личный архив Нины Дмитрушковой

Тут поясним, Нина Дмитрушкова, пожалуй, самая известная из всех российских суррогатных мам. Женщина четыре раза рожала детей по этой программе, а одного из малышей после отказа биологических родителей оставила себе. Сейчас девочке пять лет. Кроме того, Нина многодетная мать, воспитывает пятерых своих детей.

- Поначалу я пыталась ее отговорить. Даже пугала. Писала и говорила по телефону, что ее чадо могут продать на органы, или отдать в рабство цыганам, которые просят милостыню на улицах. Но ее это вообще не волновало, - рассказала Нина.

Тогда Нина решила обратиться в общественную организацию «Альтернатива», которая борется с продажей людей и рабством. Те в свою очередь связались с полицией.

- Я до последнего надеялась, что когда она родит и увидит своего малыша, то одумается. Но нет. 6 ноября мальчик появился на свет в родильном доме Зеленограда. И все что ее волновало, это чтобы сделка прошла как можно скорее, - рассказала Нина Дмитрушкова.

Фрагмент переписки. Фото: личный архив Нины Дмитрушковой

В свое оправдание в переписке с Ниной и потенциальными покупателями мамаша писала про то, что деньги ей якобы нужны на лечение больной матери. Но это оказалось ложью.

- Я сохранила всю переписку, понимая, что она понадобится следствию, - добавила Нина Дмитрушкова.

Ее действительно уже приобщили к материалам уголовного дела. Есть она и в распоряжении редакции. Обратите внимание на то, насколько плохо женщина владеет русским языком. Перепечатывать ее перлы мы не будем, смотрите фото.

Фрагмент переписки. Фото: личный архив Нины Дмитрушковой

«ВТОРОГО НЕ ПОТЯНУ»

Так что же толкнуло Марину на продажу малыша? На этот вопрос, женщина, похоже, и сама не знает ответа. В столицу она переехала в 2014-м, получила разрешение на временное проживание. Официально она нигде не работала. В первый раз она стала мамой в 20 лет.

- Мне тяжело и с одним было. Поэтому второго решила продать, - вот что заявила кукушка на допросе у следователей.

Оба ее ребенка сейчас находятся в детских больницах. Органы опеки уже подготовили документы о лишении женщины родительских прав.

- Вы себе даже не представляете, какое количество бездетных пар готовы усыновить ее детей. У меня просто телефон разрывается от звонков, - рассказала Нина Дмитрушкова. – Но судьбу малышей, конечно, не я решаю.

Кто отец детей, сейчас устанавливают следователи.

- Я никогда не смогу понять мать, которая продает своего ребенка. Это же просто дикость какая-то. Но, увы, случаи такие встречаются часто. Буквально на днях мне написала еще одна женщина. Сейчас она на втором месяце беременности и своего малыша она хочет продать за 800 тысяч рублей, - рассказала Нина Дмитрушкова.

Этой историей тоже уже занимаются правоохранительные органы.

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