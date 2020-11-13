Все достижимо с заботой о себе

Книги подскажут путь к саморазвитию Фото: Shutterstock

Стань счастливым! Прокачай эффективность! Добейся успеха! Эти установки атакуют сегодня со всех сторон. Феномен «достигаторства», который заряжал последние десять лет, кажется, обернулся против нас. Все чаще мы выгораем на работе и в личной жизни. Может пришло время прислушаться к себе? Книги по этичному саморазвитию сегодня занимают верхние строчки бестселлеров.

Богиня для себя

Мари Форлео прославилась книгой «Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума». Заинтриговав читательниц как бы пособием по соблазнению, она учила обращать внимание на себя. Выбраться из гонки «понравиться другим» и разобраться с тем, какого это — нравиться себе. Ее «Все достижимо» отличное продолжение. Она не стесняется искренности: «Любой, кто возглавляет организацию или собственную семью, знает: дерьмо происходит постоянно». Шутит над матерью: «она обладает упрямством бульдога и ругается, как дальнобойщик». Ее «достижимо» — вера в себя и людей, с которыми идешь по жизни. Форлео повторяет, что «самые мощные слова во Вселенной — те, которые мы говорим себе». Поэтому часто настраиваем себя на провал. Так может изначально заявить себе: все достижимо, все получится!

Девичья сила

Форлео не выпячивает успех. Она рассказывает о своих карьерных провалах, о нелюбимой работе или о неблагодарном труде официанткой. Кроме себя, она приглашает на страницы десятки героинь, истории которых вдохновят любого. Будь то Бетани, чудом выжившая после нападения акулы. Год спустя, несмотря на травмы, она выиграла самый престижный приз в серфинге. Или учительница Марва Коллинз, создавшая школу, в которой подготовила тысячи детей, признанных «необучаемыми». Ее героиней могла бы стать автор книги «Без страха. Как преодолеть тревоги и страхи, чтобы реализовать мечты» Рут Соукуп. Рут пережила клиническую депрессию и честно рассказала о «невидимых цепях», которые ее сковывали.

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Назови свой страх

Чтобы победить страх — его надо назвать. «Совершить ошибку», «Нарушить правила», «Что подумают другие»… Легкую и оптимистичную книгу Рут Соукуп начинает с тяжелого и глубокого погружения в собственную неуверенность. Она рассматривает страхи через личный опыт и научные психологические теории. «Правила для лохов! Звучит по-бунтарски, верно?», — подначивает читателя в своей книге «Без страха», - «Вы не должны бояться думать своей головой». Рут пишет о тех, кто чувствует, что живет не в полную силу. Кто готов воспарить, но мешает самая малость. Кто не позволяете себе быть счастливым.

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Не надо выбирать

Лайф-коуч Майк Байер просит одного: не жертвуйте счастьем. Сейчас — время для себя настоящего. «Нет ничего плохого, чтобы проявить эгоизм, чтобы стать лучше», — утверждает он. «Best Self» — концентрат упражнений на развитие личности. Книга подкупает отсутствием «воды». Придется посидеть с бумагой и ручкой над письменными практиками — метод, пришедший из психонализа. Но оно того стоит!

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