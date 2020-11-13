Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 13 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Рассказываем об обстановке в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

КАРАБАХЦЫ ЖГУТ МОСТЫ

"Ваше превосходительство, мы с чувством большого удовлетворения встретили подписанное Вами, премьер-министром Армении и Президентом России совместное заявление об объявлении с 10 ноября постоянного прекращения огня и приостановлении всех боевых действий в Нагорно-Карабахском регионе", - поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева генсек Международной организации тюркской культуры Дюсен Касеинов, который ранее занимал пост министра культуры Казахстана.

В рамках соглашения стороны уже начали обмениваться военнопленными и телами убитых. В Карабах стали приезжать на опознание родственники убитых, которые забирают тела близких и уничтожают свое имущество. которое не могу вывезти.

Так поступили жители города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе: узнав о переходе карабахских территорий Азербайджану, они вывезли все необходимые вещи и подожгли дома.

При этом в Шуше, Гадруте и других крупных населенных пунктах введен комендантский час.

"Силы полиции уже приступили к несению службы на освобожденных территориях, размещены райотделы в Шуше и Гадруте. В этих населенных пунктах вводится режим комендантского часа", - говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В двух населенных пунктах Нагорного Карабаха введен комендантский час. Фото: REUTERS

ТУРЦИЯ ХОЧЕТ ДОРОГУ К КАСПИЮ

"Для уточнения и сбора информации о военнослужащих, оказавшихся в ходе боевых действий или местонахождение которых неизвестно, о также об иных лицах в сформированной комиссии открыта "горячая линия", - пишет официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Пока в Ереване идут протестные акции против решений Никола Пашиняна, тот уже включился в новые переговоры по освоению земель Нагорного Карабаха. Он заявил, что соглашение по Карабаху "предусматривает восстановление железнодорожного сообщения Армении с Ираном".

Тем временем, глава министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу уже заявил турецким СМИ о планах строительства железной дороги из Турции в Нахичевань. Это говорит о том, что Анкара собирается связать себя железной дорогой с Баку. Это для нее кратчайший выход к Каспийскому морю, а через него к остальным тюркоязычным странам на постсоветском пространстве. Речь идет об Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Туркменистане.

Дом в городе Шуша Фото: REUTERS

КАРАБАХ БЕЗ НАЕМНИКОВ

"Инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24, — трагедия, моментальная реакция и готовность наказать виновных позволили принять извинения от Баку", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

Пока виновных не нашли, нельзя исключать, что кому-то очень хотелось сорвать переговорный процесс и назначенное соглашение. А сделать это могли все те же наемники, которые просочились в Карабах из Сирии и Ливии. Эти вооруженные до зубов фанатики могут и дальше пытаться влиять на ситуацию в регионе. Очевидно, что в таком случае никто не может гарантировать безопасность российским миротворцам.

"Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли. Москва требует решения вопроса присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. В решении об их выводе должны участвовать все стороны, которые стремятся к миру", - заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Напомним, о 2000 наемниках в Карабахе ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, недавно глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял об участии террористов в боевых действиях в Карабахе. Американская разведка насчитала более 50 убитых сирийских наемников, тела которых были перевезены из Карабаха в Турцию, о чем сообщили американские журналисты из The Washington Post.

А взятый Арменией в плен сирийский наемник Аль-Хаджи сообщил, что более 500 сирийских граждан были завербованы турками, которые платили им за участие в боевых действиях до 2000 долларов в месяц.

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