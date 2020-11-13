Неожиданные подробности трагедии: Александр Колтовой летел с девушкой на базу отдыха

Стали известны новые детали авиакатастрофы, в результате которой 7 ноября погиб Александр Колтовой и его спутница Фото: Instagram.com

Стали известны новые детали авиакатастрофы, в результате которой 7 ноября погиб Александр Колтовой и его спутница. По последним данным, телеведущий и Наталья Климова летели не в Рыбинск, а совсем в другое место.

Согласно плану полета, зарегистрированному в ОРВД (Организации воздушного движения), точкой приземления самолета Cessna, которым управлял Александр Колтовой, была указана посадочная площадка "Калита" в 25 километрах от Рыбинска. Она используется теми, кто прилетает на базу отдыха в Коприно на берегу Волги. На этой VIP-турбазе на выбор можно забронировать номера в отеле, коттедж или каюту на барже, пишет ФАН.

Чуть ранее появилась информация, что спутница Колтового оказалась супругой известного финансиста Максима Климова. Что связывало Наталью Климову и телеведущего, не известно.

47-летний Климов на опознании жены указал адресом постоянного проживания Москву-Сити. Мужчина в 1999 году окончил Кембриджский университет, где изучал экономику.

Напомним, самолет Cessna под управлением Александра Колтового потерпел крушение в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино в Подмосковье вечером 7 ноября. В кабине с ним находилась Наталья Климова. Оба погибли. Изначально рассматривались две версии крушения - отказ двигателя и возгорание на борту. Позже появилась версия с ошибкой пилота. Этот самолет Колтовой купил вместе с друзьями буквально за месяц до катастрофы у бизнесмена Аркадия Грачева.