Не спешите лечить детей антибиотиками

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как во времена пандемии обезопасить детей и всю семью, «КП» объясняет заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ (Екатеринбург), профессор, д. м. н. Софья Анатольевна Царькова.

ПОДНЯТЬ ИММУНИТЕТ ПОМОЖЕТ РЕЖИМ ДНЯ

- Софья Анатольевна, в Москве 6 - 11-е классы сейчас учатся дома, а младшие продолжают ходить в школу. Как вы думаете, почему именно такое возрастное ограничение может остановить распространение вируса?

- Разрешение посещения школы только ученикам младших классов обосновано тем, что дети этого возраста достаточно редко болеют новой коронавируной инфекцией, так как у них число особых АПФ2 рецепторов, через которые вирус проникает в организм, существенно меньше, чем у подростков и взрослых, а элементы врожденной иммунной системы очень легко запускаются и защищают их от болезни. Дети старшего школьного возраста и подростки имеют большее число этих рецепторов, значит, могут болеть чаще и тяжелее, поэтому на них распространяется более строгое ограничение посещения мест с большим скоплением людей. Такое разграничение может обеспечить снижение контактов, а значит, уменьшение возможности распространения инфекции.

- Как сейчас поднять иммунитет ребенку, постараться оградить его от заражения?

- Прежде всего, необходимо обеспечить ребенку оптимальный режим дня. Недостаточная продолжительность сна у детей повышает их уязвимость к болезням, поэтому на сон должно оставаться не менее 8 часов. Нужно обеспечить ребенку как минимум 1 - 2 часа ежедневной физической активности. Также не забывайте о прогулках на воздухе, лучше всего в лесу или парке. Важно обеспечить ребенку полноценное питание, включив в него больше кисломолочных продуктов, а также фруктов и овощей. Развивайте у детей гигиенические навыки: мытье рук после посещения туалета и перед едой, регулярный прием водных процедур (мытье/купание), приверженность к чистой одежде. Приобретите детям собственную бутылочку дезинфицирующего средства для рук или мыло, чтобы выработать в них чувство ответственности.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗАБОЛЕЛ...

- Многие сейчас скупают лекарства в аптеках. И идет большой спор: стоит ли использовать антибиотики при лечение агрессивных вирусных инфекций…

- Антибактериальные препараты применяются только при заболеваниях, вызванных бактериями, которые у детей встречаются не более чем в 10%. Вирусы не имеют компонентов, на которые могут влиять антибиотики. Именно поэтому прием антибиотиков при вирусном заболевании лишен всякого смысла и даже вреден и опасен. Антибиотики обладают серьезными побочными эффектами, среди которых угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Назначение антибактериальных препаратов должно проводиться только врачом!

Для лечения вирусных инфекций у детей необходимо применять комплексные противовирусные препараты с благоприятным профилем безопасности, например, Эргоферон, который приводит к сокращению длительности симптомов ОРВИ и профилактике возможных осложнений.

- Что делать, если у ребенка появились признаки ОРВИ?

- Если ребенок плохо себя чувствует, повысилась температура тела или появились жалобы на боли в горле, насморк, кашель, нужно обратиться к участковому педиатру. Ни в коем случае не отправлять ребенка в детский сад или школу. Родителям следует помнить: самолечение может привести к неблагоприятным последствиям.

НЕ ПОЗДНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

- Как быть, если уже переболел опасным вирусом: делать ли прививки от гриппа? Не поздно ли?

- Грипп может повлечь за собой серьезные легочные осложнения - пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы и изменения со стороны нервной системы.

Вакцинация - самый эффективный и простой способ профилактики гриппа, ее необходимо сочетать с другими превентивными мерами: здоровым образом жизни, отказом от вредных привычек, рациональным питанием и оптимальными спортивными нагрузками.

В группе риска по заболеваемости гриппом - дети, посещающие детские сады и школы, и пожилые люди (старше 65 лет). Им необходимо прививаться против гриппа ежегодно в обязательном порядке до наступления сезона подъема заболевания. После перенесенной ОРВИ вакцинироваться против гриппа можно не ранее чем через 2 - 3 недели после полного выздоровления.

ЗАЩИТИТЕ БАБУШКУ С ДЕДУШКОЙ

- Если в одной квартире живут посещающий школу ребенок и пенсионер - как минимизировать риск заражения?

- Пожилому человеку необходимо выделить отдельную комнату, где важно поддерживать оптимальную температуру и влажность, а также периодически проветривать. У него должна быть своя посуда и свои принадлежности. Детям по возвращении домой необходимо тщательно мыть руки, использовать элиминационные спреи с морской водой для очищения слизистой полости носа.

- Были ли случаи, когда дети тяжело переносили коронавирус?

- По имеющимся данным, дети болеют легче, с менее выраженной клинической симптоматикой, реже требуют госпитализации, однако не исключаются случаи тяжелого течения, особенно у детей с тяжелыми фоновыми заболеваниями.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Надо ли часто болеющих детей переводить на домашнее обучение

- Если у ребенка слабое здоровье, он часто болеет, может быть, имеет смысл на какое-то время перевести его на удаленное обучение?

- Проблема, когда малыш больше времени проводит дома, а не в детском учреждении, известна многим родителям. Такое состояние в подавляющем большинстве ситуаций временное явление, которое не требует специального лечения ребенка. Иммунитет ребенка должен сталкиваться и с вирусами, и с бактериями, чтобы вырабатывалась защита на предстоящую жизнь. Дистанцирование ребенка от детского коллектива может быть оправданно в период реконвалесценции (выздоровления от ОРВИ) на пару недель, а затем ребенок может посещать детский сад или школу.